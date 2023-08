Acusados de descuartizar a un empresario rompieron el silencio

domingo 20 de agosto de 2023 | 6:03hs.

Las declaraciones de dos de los ocho detenidos por el crimen de Fernando Pérez Algaba, cuyo cadáver descuartizado dentro de un valija fue encontrado en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge hace casi un mes, rompieron un pacto de silencio que hasta ahora habían mantenido los imputados y acomodaron algunas de las piezas del rompecabezas. Sin embargo, los investigadores aún mantienen al menos cuatro puntos clave por establecer.



Para los pesquisas que trabajan bajo las órdenes del fiscal Marcelo Domínguez, el crimen de Lechuga Pérez Algaba ocurrió entre las 18 del martes 18 de julio y las 3 de la madrugada del miércoles 19 y los ocho detenidos tuvieron una división de tareas para asesinarlo de dos balazos en la espalda, descuartizarlo, introducir sus restos dentro de una valija roja y una mochila y arrojarlo en el Arroyo Del Rey de Ingeniero Budge, en un crimen por “codicia y con alevosía”.



Las declaraciones de Nahuel Vargas, en mayor medida, y de Luis Alberto Contrera, realizadas entre el jueves y el viernes, rompieron un pacto de silencio que habían mantenido hasta el momento todos los involucrados.



Contrera -hermano de la primera detenida y excarcelada Alma Nicol Chamorro- fue el primero en aportar detalles que involucran al resto.



En su indagatoria dijo que la madrugada del 19 de julio pasado Maximiliano Pilepich y Nahuel Vargas llegaron en un auto Volskwagen Polo y un Ford Ka a su casa de Ingeniero Budge con el cadáver ya descuartizado y embolsado de la víctima y le ofrecieron dinero para que se deshiciera del cuerpo.



El imputado dijo que se negó, que esos hombres se fueron, pero que regresaron horas más tarde con el auto Polo. Le volvieron a ofrecer dinero para “cortarlo” y hacerlo desaparecer. Dijo que aceptó y que le transfirieron 100.000 pesos a una cuenta, pero luego, al ver sangre en el baúl del vehículo, rechazó la oferta y les devolvió el automóvil.



Eso sí, confesó que les dio la valija roja que tenía guardada en su casa -en la que finalmente fueron hallados los restos de Lechuga Pérez Algaba- y que no se dio cuenta de que adentro de la misma estaban los documentos de algunos familiares suyos que fueron la clave para delatarlo.



Más preciso fue Vargas, detenido el jueves e indagado el viernes, quien admitió con lujo de detalles que el crimen del empresario se cometió la tarde del 18 de julio en el establecimiento inmobiliario Renaccer de General Rodríguez y que el autor fue Pilepich, quien lo ejecutó por la espada de dos balazos mientras lo hacía cambiar “unas lamparitas” quemadas en una de las oficinas.



“Ya está, no aguantaba más, hay límites”, dijo Pilepich tras concretar el crimen, en referencia a que Pérez Algaba le venía exigiendo que le pague una deuda de unos 150.000 dólares y que lo extorsionaba.



Vargas dijo que el cuerpo fue llevado en el auto Polo hasta la casa de Contrera, quien se encargó de descuartizarlo y arrojarlo al arroyo.



Además, agregó que el lugar del crimen fue demolido para borrar las pruebas y que todo el tiempo que se mantuvo prófugo fue por miedo.



Este imputado menciona que en el lugar estuvieron Matías Gil (socio de Pilepich en Renacer), el comisario de la Policía de la Ciudad Horacio Mariano Córdoba, pero que no vio ni a la gestora Flavia Lorena Bomrad, ni a Fernando Gastón Carrizo, ni a Blanca Gladys Cristaldo, los otros detenidos por el caso.