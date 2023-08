Narco condenado admitió adicción y deudas con el Patrón de Misiones

domingo 20 de agosto de 2023 | 6:03hs.

Poco menos de un año después de haber sido detenido, un ciudadano bonaerense fue condenado a la pena de cuatro años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo por transporte de estupefacientes. Fue por medio de un juicio abreviado homologado por el Tribunal Federal de Paraná (Entre Ríos) en el que además fue multado a pagar $39.000. El hombre admitió su responsabilidad penal y en el proceso se sinceró, exponiendo su historia de vida y por qué decidió hacer el arriesgado viaje desde Misiones con una camioneta envainada con 90 kilogramos de marihuana en un doble fondo.



Se trata de Osvaldo Fabián Reyes, de 44 años, oriundo de la ciudad de Magdalena (Buenos Aires). En la madrugada del día 30 de octubre de 2022 salió de Posadas al mando de una camioneta Renault Oroch. Poco antes de las 9 de la mañana circulaba por la ruta Nacional 14, hacia el sur, y cuando ingresaba a la provincia de Entre Ríos los policías del puesto caminero Paso Cerrito (Departamento Federación), frenaron su marcha para un control vial de rutina. Pero en el procedimiento habitual el perro detector de narcóticos marcó que el vehículo estaba llevando sustancias ilegales en la parte trasera.



Los efectivos hicieron bajar Reyes y tras requisar el rodado encontraron 130 ladrillos de marihuana, que pesaron en total casi 90 kilos. Fue inmediatamente detenido y el proceso continuó hasta la instancia del debate oral, en el que el fiscal general José Ignacio Candioti y el defensor público oficial, Mauricio Zambiazzo, llegaron a un acuerdo, que fue presentado al Tribunal Oral Federal de Paraná, integrado en forma unipersonal por la jueza Noemí Berros.



En la audiencia, el ahora condenado dijo, sin más: “Cometí un error. Quiero cumplir mi condena porque soy culpable”, y en ese sentido, como único deseo pidió “estar cerca de mi familia”.



En el fallo publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ) fue expuesta una serie de mensajes de WhatsApp que encontraron en la pericia realizada al teléfono celular del condenado. Esa evidencia fue determinante para confirmar la participación de Reyes en el tráfico de drogas y comenzó a asomarse un involucrado denominado como el Patrón de Misiones.



Dos días antes de su detención y mientras aún estaba en esta provincia, una voz masculina que los investigadores no pudieron identificar le alertó acerca de un procedimiento en el cual Gendarmería allanó a la banda, logrando la incautación de un auto mellizo y una cantidad considerable de cocaína.



En aparente relación a la droga que debía transportar días después hacia la capital del país, Reyes se comunicó con una mujer: “Sí ma, la camioneta mía está allá, está en coso, está en Paraguay, Eldorado, está preparada, quieren que me vaya esta noche éstos, hace dos días está, por eso me llamó”.



También detectaron que alrededor de dos semanas antes del viaje, otra voz masculina trató de convencer a Reyes de trabajar juntos, sin la participación de otros involucrados: “Listo Javi, dale, dale. Yo te decía que no le digas ni al Facu nada porque viste está todo revuelto acá, vos dejame que yo acomodo todo eso, ya tengo los dos frizzer guardados, viste que el otro trabaja con un par de desconocidos y le van a empezar a contar y me van a explotar porque la gorra anda en el narcotráfico. Entonces agarramos entre nosotros, dejo una amistad por ahí y una amistad por otro lado, y vamos laburando y vos quédate tranquilo que yo no fallo. Pero vamos a laburar así no se entera nadie, más en estos tiempos porque está re jodido Javi la verdad. Ahora después te voy a mostrar la causa que hicieron viste, con drones todo andan, así que bueno Fabi quédate tranquilo”.



Horas más tarde el mismo sujeto le vuelve a insistir con llevar adelante la maniobra y reclamaba que la sustancia sea lo más concentrada posible.



Justamente, el resultado de la pericia química sobre la marihuana secuestrada detectó que presentaba una concentración entre 8,31% y 11,47% de THC (tetrahidrocannabinol). Sobre esa característica la jueza Berros apuntó en la sentencia: “No puede prescindirse de valorar la muy alta concentración de THC, inusual en este tipo de presentación (hierba) de la marihuana, que ronda habitualmente el 5%, indicativo de la alta calidad del tóxico prohibido”.



Indagatoria y amenazas

El fallo condenatorio también exhibe la declaración indagatoria de Reyes ante el Juzgado Federal de Concordia: “Soy adicto, y tuve depresión por la cual intenté suicidarme… Sí, empezó el quilombo cuando falleció mi hijo, empecé a ser adicto, la plata no me alcanzaba, me endeudé, y no sabía de dónde sacar plata. Y entonces hice este viaje. Me empezaron a apretar, estos aprietes consistían en decirme ‘vení tenés que pagar la cuenta’, luego apareció la rueda toda cortajeada con una navaja… la deuda era de un millón y medio de pesos y a quien le debía le decían el Patrón de Misiones”.



Expresó en esa línea que “a la carga la tenía que dejar en la camioneta con la llave, yo me iba a la Villa y me llamaban para devolverme. La camioneta es de titularidad compartida y del autorizado a conducir…”, apuntó que lo “amenazaban con mi familia, que le iban a hacer algo”.



Sobre el sujeto a quien identificó como el Patrón de Misiones, sin dar nombres declaró que “cambiaba el número cada tanto y distintas personas lo llamaban. Ellos me daban la camioneta, yo la llevaba y la dejaba ahí nomás”, y sobre el viaje en el que terminó siendo detenido en Paso Cerrito explicó la maniobra y la posibilidad de un engaño: “En Santo Tomé me dí cuenta que me faltaba la rueda de auxilio y también en el peaje de Mocoretá, porque la Policía me dijo que faltaba ya que se tiraron abajo a revisarme todo. Si ves las fotos abajo está toda cortada la camioneta. Ellos (los narcos) me dijeron que me iban a cargar (la droga) en la rueda de auxilio y en la parte de la rueda de atrás. Cuando en el control de Paso Cerrito me chequearon y dije dónde estaba…”. Continuó diciendo: “Yo dejé la camioneta en Eldorado y de ahí me la llevaron a Posadas, pasan por el río (Paraná, desde Paraguay), no recuerdo nombres ni calle, es todo monte. Yo no la cargué, no sabía el contenido ni qué me cargaron, cuando me preguntaron yo dije en el panel, en la parte trasera y en la rueda de auxilio que al final allí tampoco estaba…”.



En cuanto a su relación con el Patrón de Misiones, Reyes admitió que “estaba endeudado, el mismo Patrón me empezó a ofrecer. Me amenazaba para que le diera la plata y él mismo me ofreció para hacer esto. El que me daba la plata, era quien estaba autorizado para conducir… la deuda era de un millón y medio por la droga que yo consumía y por la deuda de la camioneta”. “Cometí un error. Quiero cumplir mi condena porque soy culpable”, dijo y como único deseo pidió “si me condenan, estar cerca de mi familia”.