Liberaron a sospechoso de secuestrar a un nene y quemaron su camioneta

domingo 20 de agosto de 2023 | 6:06hs.

Ni el relato de la presunta víctima ni el aporte del chofer que alertó a la Policía ni una denuncia previa por abuso sexual alcanzaron para procesar a un hombre por el rapto de un menor de 11 años de la localidad de Aristóbulo del Valle.



Apenas 17 días tras las rejas permaneció Reinaldo Alberto P. (42), quien el 11 de agosto fue excarcelado por el Juzgado de Instrucción Uno de Oberá y regresó a su domicilio, en el barrio Aeroclub de Campo Grande.



Según confirmó El Territorio con una alta fuente del caso, el sospechoso fue liberado por “inexistencia de delito”, ya que no se pudo probar la acusación de rapto en su contra ni que le haya prometido una bicicleta al niño para convencerlo de subir al colectivo que lo trasladó desde Aristóbulo hasta Campo Grande.



Contrario a la percepción de las autoridades judiciales, vecinos del individuo no tomaron a bien su regreso al barrio y a las pocas horas le hicieron notar que ya no es bienvenido.



Fue así que a poco más de 24 horas de su excarcelación, en la noche del pasado sábado 12 de agosto manos anónimas incendiaron su camioneta Isuzu, patente WZZ 282, que se hallaba estacionada frente al domicilio del implicado.



El hecho fue constatado alrededor de las 22.30 y minutos más tarde arribó una dotación del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Campo Grande. Por acción de las llamas el rodado sufrió un daño total.



Posteriores pericias confirmaron que “el foco ígneo se produjo por la propagación de un material combustible, es decir que fue intencional”, según mencionó un vocero del caso.



De todas formas, por el momento la Policía no dio con el o los autores del hecho.



La promesa de una bici

Reinaldo Alberto P. fue detenido en Campo Grande el pasado 25 de julio, alrededor de las 22, luego de que el chofer de una línea de media distancia alertó a la Policía que un nene se hallaba llorando en el colectivo y pedía para regresar con su mamá, en Aristóbulo.



Una vez en la terminal de ómnibus, el chico les contó a los uniformados que un hombre le prometió una bicicleta si aceptaba viajar con él desde Aristóbulo a Campo Grande.



Según la versión policial, el sospechoso se escondió en el colectivo para evitar ser individualizado.



“El hombre no quería bajar del colectivo, pese a tener domicilio en esta localidad. Al ser identificado se presumió que tenía intenciones sexuales con el niño, ya que posee antecedentes de ese tipo”, indicaron desde la fuerza en un primer parte oficial.



En paralelo de la detención del sospechoso, el menor fue revisado por el médico policial en turno y luego entregado a su mamá, en Aristóbulo.



El caso tuvo gran repercusión en los medios de la provincia y del país, los cuales destacaron el accionar de Cristian Da Silva (32), el chofer que contuvo al nene y luego dio aviso a las autoridades.

Cristian Da Silva (32) puso a resguardo al menor. Foto: El Territorio/Archivo



“El chico subió al colectivo en la rotonda de Aristóbulo y me dijo si podía esperar unos segundos, cuando miré había un señor comprando en un almacén y luego también subió”, detalló el conductor.



Hasta ese momento no había sospechado nada extraño, pero transcurridos unos pocos kilómetros el menor comenzó a llorar y el conductor le preguntó qué le pasaba.



En tal sentido, precisó “me dijo que se iba a Campo Grande y que el señor le iba a regalar una bicicleta, pero se quebró y me dijo que quería volver a su casa”.



Rápida reacción

Lejos de desentenderse de la situación, Da Silva interrogó al adulto y notó contradicciones.



Recordó que “primero me dijo que era el papá del chico y luego el padrastro, pero el chico me dijo que no conocía al hombre y seguía llorando”.



Al llegar a la terminal de Campo Grande el menor lloraba desconsoladamente y se negaba a descender del micro, ante lo cual el conductor decidió avisar a las autoridades.



“Yo no quería que el hombre se dé cuenta que iba a buscar a la Policía porque sabía que algo andaba mal. Ni bien llegamos, el chico no quería bajar con el hombre”, detalló.



Según el chofer, cuando llegaron los uniformados el nene les contó todo: “Dijo que el hombre le prometió que irían a Campo Grande a buscar una bicicleta para él; pero vaya uno a saber qué quería realmente con la criatura”.



Con el pequeño a salvo y el sospechoso detenido, Da Silva regresó a Aristóbulo del Valle y se enteró los detalles del caso.



“El hombre lo captó en la calle cuando jugaba con sus hermanitos y se presentó como mecánico de la empresa de colectivos, pero eso es mentira. Dijo que le iba a regalar una bici, por eso el nene aceptó subir al colectivo”, precisó. Pero en el viaje el menor comenzó a llorar y alertó al conductor: “Reaccioné enseguida porque pensé que el hombre estaba secuestrando al chico y nunca dudé en avisar a la Policía”.

Antecedentes sin condena

Tras la detención de Reinaldo Alberto P., desde la Policía recordaron que el implicado poseía una denuncia previa por abuso sexual. Ésto data de abril de 2019 y fue radicada por una chica que trabajaba como doméstica para el hombre.



En aquella ocasión una joven de 19 años se presentó ante la Comisaría de Campo Grande para denunciar a su patrón por abuso sexual con acceso carnal y amenazas. Incluso, la presunta víctima presentó una grabación para avalar sus dichos.



En el citado audio se escucha que la joven dice: “No, no, no quiero. Te estoy diciendo que no”, a lo que el agresor respondió: “Yo te voy a c… o te juro por Dios que te mato”.



Según relató la presunta víctima, el 9 de abril de 2019 a las 22 su patrón se ofreció a llevarla hasta su domicilio, pero por el camino desvió su Ford 350 y condujo hasta un lugar oscuro y desconocido para la chica.



Se detuvo y comenzó a forzarla para mantener relaciones sexuales, ante lo cual la chica le manifestó que es portadora de HIV, lo que no impidió la violación, según la denunciante.



Después el acusado no pudo arrancar el vehículo y salió a pie para buscar auxilio, circunstancia que fue aprovechada por la presunta víctima para escapar.



Radicada la denuncia, personal de la comisaría local procedió al secuestro del Ford 350 en el lugar donde la joven manifestó que ocurrió el hecho. Más tarde el sospechoso fue detenido y desde el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá se ordenó una serie de medidas para esclarecer el hecho.Según averiguó El Territorio, pese a la gravedad de la acusación en su contra y la grabación aportada, la Justicia habría desestimado la denuncia y el sospechoso fue liberado. Tampoco posee ingresos a la órbita del Servicio Penitenciario Provincial (SPP).