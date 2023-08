Crucero empató sin goles ante Sarmiento y se mantiene en puestos de descenso

sábado 19 de agosto de 2023 | 18:48hs.

El Colectivero no pudo quebrar el cero y terminó sin poder sumar de a tres en su cancha. //Fotos: Víctor Hugo Paniagua.

El Colectivero no pudo quebrar el cero y terminó sin poder sumar de a tres en su cancha. //Fotos: Víctor Hugo Paniagua.

A veces sumar sirve. A veces, no. Si bien cuando no se puede ganar siempre es bueno no perder, la realidad indica que Crucero pierde mucho más de lo que gana cada vez que empata. Esta tarde, en el adelanto de la 26° fecha del torneo Federal A, el equipo misionero igualó 0-0 ante Sarmiento de Resistencia y estiró a siete partidos su racha sin victorias. Así, dejar escapar una nueva chance de salir del fondo de las posiciones y a nueve fechas del final del campeonato se mantiene en puestos de descenso.

Crucero empezó a mostrar cierta determinación promediando el primer tiempo. A los 19' llegó la chance más clara con una gran habilitación de Lautaro Soto para la entrada de Nicolás Inostroza, quien enganchó y definió suave a las manos de Di Fulvio. Y un minuto más tarde fue Gastón Torres el que filtró el pase hacia la izquierda para la entrada de Cristaldo, que sacó un potente remate que hizo vibrar el travesaño del arquero chaqueño.

El dueño de casa torció la cancha a su favor a partir de las ganas de Torres, el ímpetu de Soto, la movilidad de Mainero y la fortaleza de Álvarez, mientras que el equipo visitante plantó dos líneas de cuatro y apostó a la capacidad goleadora de Franco Olego, quien sin embargo sufrió la falta de un socio en la ofensiva.

Crucero monopolizó la pelota y volvió a llevar peligro primero con una corajeada de Mainero en el área chica que llegó a salvar un defensor y luego con un remate de Benítez bien tapado por Di Fulvio.

Sarmiento, escolta de la zona D y en puestos de clasificación a los playoffs, se sintió cómodo en esa faceta de no tomar riesgos, le trasladó la responsabilidad al necesitado dueño de casa y siempre tuvo claro su poco ambicioso plan de juego, el mismo que llevó a estar peleando en la parte alta de la tabla.

El juego asociativo le dio buenos dividendos al Colectivero a la hora de mostrar sus ambiciones ofensivas, pero por momentos el equipo sufrió en el retroceso y casi lo pagó caro, como en el cierre del primer tiempo, cuando Sarmiento aceleró por derecha y pese a la supremacía numérica tomó una mala decisión camino al arco defendido por Del Riego.

A medida que se consumía el reloj Crucero fue adelantando líneas y la tentación de buscar a Pinti Álvarez en el juego aéreo se hacía cada vez más evidente. El desgaste realizado en el primer tiempo empezó a pasar factura en el dueño de casa, mientras que el Decano chaqueño comenzó a emparejar el desarrollo sobre todo a partir de sus hombres más experimentados: Puch (33 años), Sagarzazú (35), Vega (34) y Olego (36).

Sarmiento, agazapado y a la espera de un error defensivo, encontró su inmejorable chance a los 18', cuando Torres la recuperó en campo rival, tiró el centro al corazón del área desde la izquierda y Mariano Puch, de frente al arco, la mandó por arriba del travesaño ante un estático Del Riego.

El mediocampo de Crucero se partió en dos y el partido entró en un vertiginoso ida y vuelta. Las necesidades del dueño de casa chocaron contra una defensa bien plantada y la cuestión mental también comenzó a jugar un papel preponderante.

Los ingresos de Melgarejo e Iglesias intentaron refrescar conceptos por las bandas, pero la zaga chaqueña no mostró fisuras y Sarmiento se aferró a un punto que le permite escalar un nuevo peldaño en su objetivo de meterse entre los mejores 16 equipos del Federal A.

Para Crucero, que empató cinco de sus últimos seis partidos, cosechar de a uno le sigue restando más de lo que suma, ya que se mantiene en el fondo de las posiciones y cada vez más comprometido con la pérdida de la categoría. Todavía le quedan nueve finales, pero el tiempo se va consumiendo.