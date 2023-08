“La Melchora” pone en escena una historia de amor y guerra en el Cidade

sábado 19 de agosto de 2023 | 16:00hs.

Este sábado se estrena a las 20.30 en el Centro Cultural Cidade de la ciudad de Posadas, una obra que pone en escena a la “Melchora”, una de las mujeres de Andrés Guacurarí, protagonizado por la actriz y docente Juani Alzugaray.

“La Melchora, una historia de amor y guerra” es un unipersonal a cargo de Juani Alzugaray, quien trabajó sobre el libro de Jorge Luis Lavalle “Andresito y la Melchora”, y luego investigó por su cuenta otros aspectos que hacen al personaje.

El estreno será este sábado 19 de agosto a las 20.30 en el Centro Cultural Vicente Cidade, sito en General Paz y Belgrano de la ciudad de Posadas.

En la soledad de la pandemia, Alzugaray se puso a construir el texto dramático de esta obra, tomando como base la novela del misionero Lavalle. “La verdad, fue una idea que me dio mi compañero docente Luis Stivala, y le estoy agradecida. Me puse a trabajar, primero sola, sin decir nada a nadie, y una vez que tuve algo armado se lo mostré a Lavalle. El me dio su aval, y me invitó a que desarrolle más el personaje, del que hay poca documentación, es verdad”. Para tener más datos, recurrió al aporte del historiador ya fallecido, Julio Gómez.

La historia habla de una niña rubia rescatada de un incendio por aborígenes guaraníes en el día de Reyes, fecha que originó su nombre; es la protagonista de esta historia. El personaje de Melchora representa una metáfora de la vida misma: Vive momentos de trabajo, guerra, lucha, furia, desesperación, llanto, alegría, amor, compañía y juego; matizados con unos pocos momentos de paz.

La pieza teatral se centra en esa mujer fuerte, guerrera y solidaria; que se construyó desde el amor y la orfandad que no la derrotó. Melchora es una mujer valiente, que se incorpora a su tiempo, así como le tocó: en las furiosas batallas en defensa de las tierras de las Misiones, libradas durante años.