A mal tiempo, buena trilla

sábado 19 de agosto de 2023 | 6:01hs.

La lluvia de ayer no frenó a los aventureros que se animaron a una travesía de 40 kilómetros, en la que los visitantes pudieron conocer algunos atractivos de San Vicente y disfrutar del barro, la lluvia, la tierra colorada y la belleza misionera en el marco del Jeep Fest Argentina.



El mal tiempo provocó la cancelación de la mayoría de las actividades del tercer día, pero para que los participantes no se queden quietos, el Automotokart propuso un paseo que fue acompañado por unas 15 camionetas y Jeep la mayoría de grupos 4x4 de Buenos Aires, que recorrieron los caminos vecinales pasando por el Salto Taruma y por el salto Rosa Mística, dos maravillas aún no explotadas turísticamente que tiene la Capital Nacional de la Madera y que maravilló a los bonaerenses por sus recorridos por el monte y las serranías de las zona.



“Esto es único”, “es increíble”, “algo único, maravilloso paseo”, “lo disfrutamos muchísimo”, fueron los elogios después de cuatro horas de puro off road.



Para cerrar el recorrido, los participantes se pudieron divertir en un potrero en una chacra ubicada en el corazón de San Vicente. Claro que el barro misionero complicó a más de uno y varias veces se tuvieron que realizar rescates con los zunchos o los malacates para que nadie se quedara atrás. Los guías del Automotokar también mostraron plantaciones de yerba y té que se producen en la zona, como parte del recorrido.



Hoy la velocidad

Debido a la tormenta eléctrica que azotó a la zona, las autoridades del campeonato brasileño de Jeep y Gaiolas Cross, del Campeonato Misionero de Jeep Cross, de Jeep Country, y de 4x4 Extremo resolvieron no hacer las pruebas libres, y la velocidad comenzará recién hoy.



Ernesto Muchewicz, presidente del Automotokart San Vicente comento que fue “un día complicado por la lluvia, por suerte salió el sol así que estamos secando la pista y mañana (por hoy) vamos a tener todas las actividades porque ya no lloverá más, invitamos a todos a que vengan porque van a ver un espectáculo único”.



Hoy la entrada al predio costará 2.000 pesos, seguirán las trillas y se realizarán las clasificaciones de los distintos campeonatos. Mañana, la entrada costará 3.000, y será el día de la definición de las distintas competencias.

Jeep Fest

Hoy

Club Automotokart-Entrada: 2.000 pesos



7, Acreditación de inscriptos.



8, Largada trilla Pick Up 4x4.



8.30, Largada 1° trilla Jeep (Pinal).



9, Largada 2° trilla Jeep (Chacra).



9.30, Largada 3° trilla Jeep (Predio A.M.K).



10, Habilitación de pista para clasificación.



Competencia en pista velocidad.



12, Almuerzo en el patio gastronómico.



21, Cena show con Pablo y su grupo y Evanna Sanz.



05, Cierre del predio.







Mañana

Club Automotokart-Entrada 3.000 pesos



8.30, Apertura de expo Industrial, Cultural, Comercial, Artesanal y PyMEs.



9, Clasificación en todos los circuitos de velocidad, Country Off Road y Extreme.



12, Almuerzo en el patio gastronómico



15, Final Jeep - Gaiola Cross y Final Jeep Country - Jeep Extreme.



17, Premiación.



18, Matiné bailable con la Estación 13



22, Cierre del predio, fin del evento.