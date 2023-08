Julián Ferreras sobre la posibilidad de privatizar el Conicet: "Es nuestra propia responsabilidad que camino tomar"

jueves 17 de agosto de 2023 | 13:34hs.

Tras obtener el mayor porcentaje de votos en las PASO, Javier Milei continúa su campaña hacia la generales y entre otras propuestas dio a conocer que planea pasar a manos privadas el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

En esa línea, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Julián Ferreras que es investigador adjunto del Conicet, dio a conocer sus sensaciones sobre esta posible medida. "Obviamente que no estoy de acuerdo con lo que plantea y más allá de eso creo que hay un error conceptual con el tema de privatizar, entiendo que no se puede privatizar una institución que es pública, no es una empresa pública", indicó el investigador.

Cabe recordar que al referirse a qué decisiones tomará sobre la investigación científica en la Argentina, Milei comparó al CONICET con la NASA e insistió en que hay que cerrarlo: “Le falta productividad. Al Conicet, como existe hoy, hay que cerrarlo. Sí va a haber una secretaría de estas características y se va a dedicar a ciencias duras”.

A esto, Ferreras agregó que le preocupa es que la gente conozca la propuestas de los candidatos y los vote. “Me parece que es lo más honesto que todos los candidatos digan lo que piensan hacer y después es nuestra propia responsabilidad a quien vamos a votar y que camino a tomar”.

Por otra parte, en cuanto a la productividad del CONICET, Ferreras manifestó que el error es no comunicar los que trabajos e investigaciones que se llevan adelante.

“Fallamos en poder comunicar en forma efectiva la importancia de la ciencia y de lo que hacemos. Tiene que haber una ciencia privada, pero también es necesario la ciencia pública porque hacemos cosas diferentes y complementarias”, explicó.

Y cerró diciendo “tenemos problemas mucho más serios que cerrar Conicet, la comunidad o sociedad debe comprender la importancia que hay detrás de una ciencia nacional”.