“Ellos le agarraron del brazo y la llevaron a la camioneta”

miércoles 16 de agosto de 2023 | 6:03hs.

Antes de los efectivos declaró Mariela Benítez, una de las personas que llamó a la Policía y vio cómo los dos imputados que tiene el caso, Gabriel Villalba (36) y Luis Albino Rotela (44), subieron a Carmen al patrullero de la Comisaría Quinta.

Benítez expresó que en horas del mediodía de ese 14 de febrero Rosa, una persona totalmente desconocida para ella, llegó corriendo a su casa ubicada en la esquina de las calles Santo Pipó y Alba Posse y se sentó en un sillón del corredor. “Estaba desesperada, no hablaba ni nada, yo le preguntaba el nombre y tampoco me decía nada”, recordó.

La testigo siguió diciendo que llamó a su esposo, que entonces dormía, éste tampoco pudo tener una conversación con la visitante. “No señor, no me haga daño”, repetía la mujer, que contó que era de San Javier y que llegó caminando hasta allí. Tomó agua y comió un poco de pan, hasta que decidieron ir a buscar a la Policía, mientras ella trataba de tranquilizarla.

En esa instancia llegaron dos policías, Villalba y Rotela. “Yo mismo le dije a los policías si le podían llevar hasta la comisaría o al hospital hasta que vean quién es la familia y que la vayan a buscar. Y ellos le agarraron del brazo y le llevaron a la camioneta”. También le pidieron un cartón a Benítez para que se siente sobre él, porque su pantalón estaba mojado y embarrado, al parecer porque se cayó.

Sobre el accionar de los imputados, la testigo expresó que le preguntaron qué le pasó y de dónde venía, instancia en que obtuvieron las mismas respuestas que ella. También le preguntaron por su familia y ella contestó que tenía esposo e hijos, sobre quienes dijo sus nombres.

Desarrolló que a la víctima le costó subir al patrullero y los policías, que no dejaron que la asista, la empujaron con la puerta para que caiga en el asiento trasero. El fiscal Vladimir Glinka recordó que su marido - quien trabaja en el exterior y no pudo asistir - había declarado que se fue acostada en el patrullero, algo que ella no vio.

Benítez expresó que esa tarde no pudo ir a ver qué había sucedido con la mujer, aunque tiempo después se enteró del giro del caso y quedó shockeada.

Olvidos y contradicciones en otra jornada del juicio por Carmen