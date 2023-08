Alegatos por el crimen de Joaquín Paredes

lunes 14 de agosto de 2023 | 6:03hs.

Los alegatos en el marco del juicio a seis policías por el crimen del adolescente Joaquín Paredes, quien fue asesinado durante un operativo de seguridad en octubre de 2020 en la localidad cordobesa de Paso Viejo, comenzarán hoy en los tribunales de Cruz del Eje.

La audiencia prevé la exposición por parte de la fiscal Fabiana Pochettino, luego seguirá el abogado querellante Claudio Orosz, y finalmente cerrarán esta etapa los abogados defensores de los seis imputados.

En el banquillo de los acusados estarán los policías Maykel Mercedes López (25) e Iván Alexis Luna (26), Enzo Ricardo Alvarado (29), Jorge Luis Gómez (34), Ronald Nicolás Fernández Aliendro (27) y Daniel Alberto Gallardo (43).

De los seis policías que llegaron a juicio, López es el único que se encuentra detenido y enfrenta una acusación por “homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego y coautor de lesiones graves en agresión agravadas por el uso de arma de fuego en concurso real”.

Luna, en tanto, está acusado por “lesiones graves en agresión agravadas por el uso de arma de fuego y disparo de arma de arma de fuego”; mientras que Alvarado, Jorge Luis Gómez y Aliendro enfrentan cargos por “omisión de los deberes” y “disparo de arma de fuego calificado”.

Al respecto, el abogado Jorge Sánchez del Bianco, defensor de López, adelantó que pedirá la “absolución o una pena similar a la que se impone por un homicidio culposo”, al considerar que su defendido “actuó en el marco de su actividad funcional”.

“En segundo lugar, podríamos plantear la nulidad de esta nueva acusación porque ni siquiera dio razones de por qué lo hace, pero no vamos a dilatar más el proceso, y por esa falta de razones creemos que en el hipotético caso de que haya una condena, no sea con la figura calificada sino agravada, que no habría motivos para alejarse muy por arriba del mínimo de pena”, expresó a esta agencia Sánchez del Bianco.

Fuentes judiciales indicaron que se espera que los alegatos se extiendan entre hoy y mañana, día en que el que se conocerá la sentencia.