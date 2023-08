Tacurú ganó el clásico y sueña con ascender

domingo 13 de agosto de 2023 | 6:05hs.

Que el deporte “siempre da revancha” es una de las frases más utilizadas por los protagonistas al momento de encontrar consuelo para superar la frustración de un resultado adverso. Dar vuelta la página y seguir, no queda otra.

Justamente eso fue lo que le tocó pasar a Tacurú hace casi un año, cuando perdió como visitante frente a San Patricio de Corrientes y quedó a un paso de lograr el ascenso a la máxima categoría del rugby en esta región del país. Sin embargo, esa máxima del deporte se ratificó y de la mejor manera para el club de la Hormiga, que ayer por la tarde se impuso con autoridad por 21-8 ante Centro de Cazadores y se quedó nuevamente con el título en la segunda división del torneo Regional de clubes de rugby del NEA, por lo que se adjudicó nuevamente el derecho de jugar un partido repechaje por un lugar en la máxima categoría, la denominada zona Campeonato.

Tacurú presionó desde el inicio del encuentro a un Centro de Cazadores que se vio sorprendido. Fotos: marcelo rodríguez

El año pasado le había ganado la final de Regional B a Cataratas, pero esta vez tenía un rival de mayor relieve como Centro de Cazadores, que había llegado a la definición luego de dejar en el camino a Lomas, otro de los pesos pesados con los que contó el torneo que comenzó a mediados de abril y que ayer llegó a su fin en cancha de Tacurú.

Ante un gran marco de público que llegó hasta Miguel Lanús para alentar a estos dos tradicionales clubes de la capital misionera, los dueños de casa salieron, casi literalmente, ganando desde el vestuario. Es que sólo habían transcurrido 21 segundos de juego cuando Ariel Fassi apoyó el primer try de la tarde. Fue un aviso claro y contundente de cómo terminaría la historia. Tacurú se mostró siempre más concentrado y le metió mucha presión a un Centro que, a la inversa, pareció dormido en los primeros 40 minutos de partido. Al equipo visitante se lo notaba como sorprendido y no lograba salir de su campo debido a la presión que le metía Tacurú.

El dueño de casa impuso condiciones y festejó un nuevo título en casa.

Sin embargo, esa presión y superioridad en el trámite del partido no se tradujo en el tanteador. Tacurú presionaba y presionaba en terreno adversario, pero no pudo volver a sumar hasta el epílogo de esa primera mitad. Luego de haber errado tres penales, David Letviñiuk le pudo acertar a la H en el cuarto intento y los locales se fueron al descanso 10-0 arriba. Fue un primer tiempo en el que Centro no tuvo chances.

Ante este panorama, los visitantes intentaron revertir la imagen en la segunda etapa y tuvieron su premio a los 2 minutos gracias a un penal de Rodríguez Mareco, quien dejó las cosas 10-3 en el arranque del complemento. De todos modos, esos tres puntos no revirtieron el desarrollo y luego se mantuvo más o menos la misma tendencia, porque continuó siendo Tacurú el equipo que llevaba las riendas del partido. A los 11’ Letviñiuk volvió a ajustar su puntería y sacó nuevamente diferencia de 10 gracias a otro penal.

A los 25 minutos, en la única jugada en la que pudo atacar desplegado y sumó pases con los tres cuartos, el Cazador logró apoyar un try que le puso algo de suspenso a la fresca tarde.

El público acompañó a ambos y le dio un marco especial a la definición.

Bautista Poniatychyn fue el encargado de apoyar en el ingoal rival para dejar a su equipo a sólo cinco puntos de distancia con poco más de 15 minutos por jugar. Pero la reacción de Centro nunca llegó, Tacurú supo sobreponerse a esa pequeña adversidad y a los 31’ Augusto Prokopio sumó un nuevo try para su equipo que prácticamente sentenció el resultado.

Sólo quedó tiempo para un nuevo penal de Letviñiuk que decretó el definitivo 21-8 para Tacurú, que se quedó nuevamente con el título en el Regional B, pero que ahora irá por el premio mayor y el gran objetivo que es ganar el repechaje para jugar el año que viene en el Regional A.

El club de Miguel Lanús fue pura alegría tras una nueva consagración.

La cita sería el próximo sábado ante San José de Asunción en Paraguay, donde la Hormiga buscará su ansiada revancha.