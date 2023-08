El desdoblamiento de comicios se impuso en las provincias

domingo 13 de agosto de 2023 | 6:04hs.

El 2023 es el año más electoral de la Argentina desde la vuelta a la democracia en 1983. Sólo enero, marzo y diciembre no tienen en sus calendarios marcadas una fecha de elecciones, o probables elecciones. Y es que el desdoblamiento electoral fue la estrella de este año en el que 23 de los 24 distritos del país recambiaron a sus autoridades del Poder Ejecutivo y/o Legislativo. Al igual que se hará en el orden nacional.

La única provincia que este año no recambia ninguna autoridad es Santiago del Estero.

A las Paso de hoy llegan 15 provincias con autoridades ya elegidas, entre ellas 14 que eligieron gobernadores y una que sólo recambió cuerpos legislativos.

Además hay tres distritos con candidatos definidos en primarias y cinco con la intención de definirlos hoy mismo, ya que sus autoridades dispusieron que las elecciones sean de forma conjunta con la Nación. Sí, solo cinco de las 23 provincias que eligen autoridades hará su elección de forma conjunta con el gobierno nacional.

No hay dudas de que el desdoblamiento fue por conveniencia política electoral de los oficialismos provinciales, muchos de los cuales salieron ilesos de una elección en medio del momento de crisis económica y política que atraviesa el país. Y los que no pudieron sostener sus triunfos fue más por problemas políticos internos que por cuestiones relacionadas con una crisis nacional.

En el nuevo mapa de la argentina, los provincialismos siguen siendo fuertes en Misiones, Neuquén -pero con nuevo color político- y Río Negro, donde también hubo un cambio de orden político.

Mientras, el peronismo sigue siendo fuerte en provincias como Formosa, Tucumán, Salta, San Juan, Tierra del Fuego y La Pampa.

Por su parte, Juntos por el Cambio logró pintar de amarillo Jujuy, San Juan, San Luis y Chubut. Mientras, en las Paso de Chaco, Santa Fe y Mendoza mostró mejor performance que el resto de las fuerzas. Corrientes, que este año eligió sólo representantes legislativos porque el recambio del Ejecutivo fue en 2021, también fue para ECO, el frente que lidera el gobernador de Juntos por el Cambio.

La sorpresa, o quizás no tanto, es que las ideas del liberalismo, o de la libertad como prefieran llamarlas, no marcaron tendencia en ninguno de los distritos donde presentaron candidatos para contiendas provinciales, quedando en todos los casos relegados a terceros o cuartos lugares, si no más abajo aún.

La incógnita aún está abierta en la provincia de Buenos Aires, donde está la madre de todas las batallas, y que tendrá el primer fogoneo hoy con sus primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso), al igual que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Entre Ríos y Santa Cruz.

En orden cronológico

Si bien la primera elección del año fue el 12 de febrero, cuando los pampeanos fueron a las urnas en unas primarias que tuvieron toda la atención del país, hay que decir que la pelea real por el poder de las provincias la abrió Río Negro, cuando el 16 de abril eligió a Alberto Weretilneck de Juntos Somos Río Negro, como el nuevo gobernador.

Ese mismo día los neuquinos dispusieron que el próximo gobernador de su provincia será Rolando Figueroa, del Frente Comunidad.

En mayo se pisó el acelerador y hubo una seguidilla de elecciones, entre ellas las de Misiones. En la tierra colorada el 7 de mayo se eligió a Hugo Passalacqua como el próximo gobernador, en representación del Frente Renovador de la Concordia. Y ese mismo día fue electo en Jujuy Carlos Sadir, por Juntos por el Cambio. También ese domingo los riojanos eligieron a Ricardo Quintela, del Frente de Todos, como gobernador.

Un fin de semana después fue el turno de que se votara en Tierra del Fuego donde fue reelecto Gustavo Melella del Frente de Todos. En esa misma jornada los salteños reeligieron a Gustavo Sáenz, de la Alianza Gustavo Gobernador. Los pampeanos, que habían abierto el año electoral en febrero tuvieron su elección general y de la mano del Frente Justicialista Pampeano Sergio Zilioto fue reelecto gobernador.

En junio los tucumanos fueron a votar el domingo 11 y ese día Osvaldo Jaldo, del Partido Justicialista terminó siendo el elegido para gobernar la cuna de la independencia por cuatro años. Ese mismo día los puntanos fueron a las urnas para que San Luis cambiara de color político tras 40 años de gobierno de la familia Rodríguez Saá, coronando a Claudio Poggi de Avanza San Luis como nuevo gobernador.

En Corrientes se eligieron ese domingo diputados y senadores provinciales. Mientras, en Mendoza ese día hubo Paso para definir los candidatos que se disputarán la gobernación el 10 de septiembre.

Un domingo después, el 18 de junio, lo mismo se hizo en Chaco, donde tras las primarias quedaron definidos los candidatos que el 17 de septiembre disputarán los cargos provinciales.

Córdoba eligió a sus autoridades el 25 de junio, y ese día Martín Llaryora, actual intendente de la capital de la provincia fue electo gobernador por el Frente Hacemos por Córdoba. Ese mismo día, en Formosa, Gildo Insfrán confirmaba su poderío electoral con un triunfo contundente para estar al frente del Ejecutivo provincial otros cuatro años.

El 2 de julio votó San Juan, luego de un tumultuoso proceso que tendría que haber concretado en junio, pero que por intromisión de la Corte Suprema se debió retrasar, tras algunos cambios de candidaturas. El ganador terminó siendo Marcelo Orrego, de Unidos por San Juan.

En Santa Fe las Paso se hicieron el 16 de julio y ese día se definieron los candidatos que el próximo 10 de septiembre disputarán los cargos de gobernador y vicegobernador, 19 senadores departamentales con sus suplentes, 50 diputados provinciales con sus 10 suplentes, consejos municipales, intendentes y presidentes de comunas.

Y por último se dieron las elecciones en Chubut, que fueron el 30 de julio, y se transformaron en los comicios más reñidos en lo que va del año, donde por apenas un 1,6% de votos Ignacio Torres de Juntos por el Cambio se transformó en el gobernador electo.

Todos los cargos electos, desde abril y hasta el 30 de julio pasado, asumirán sus funciones el próximo 10 de diciembre, el mismo día que lo harán quienes sean elegidos el 22 de octubre para cubrir los cargos nacionales. Pero para esa disputa falta, ya que primero, hoy mismo, se deberán definir las candidaturas. A esta altura el 2023 ya es el año más electoral desde la vuelta a la democracia, y todavía le quedan elecciones por disputar, quizás, si es que hay segundo vuelta, hasta noviembre.

Diciembre nos traerá alivio y nuevos gobiernos en casi todo el país.