Daniela Celis se ausentó de las redes sociales para cuidar su salud: “El médico me recomendó descansar”

sábado 12 de agosto de 2023 | 11:30hs.

Cuatro meses y medio después de la final de Gran Hermano (Telefe), reality show conducido por Santiago del Moro que terminó coronando como campeón a Marcos Ginocchio, Daniela Celis preocupó a sus fans por una repentina ausencia en las redes sociales, espacio en el que solía mostrarse muy activa. Y ante la preocupación de los seguidores de la exhermanita, fue Estefi Berardi quien habló con ella para saber cuáles fueron los motivos que la llevaron a bajar el perfil.

“Habíamos hablado de que Daniela estaba un poco desaparecida de las redes sociales y que también se ausentó algunos días del programa que hace por streaming, Fuera de joda”, comenzó contextualizando la panelista en Mañanísima (Ciudad Magazine), el programa conducido por Carmen Barbieri. “Había mucha preocupación de los fans, que preguntan si está con Thiago, o si no, y ¿por qué no sube fotos de cuerpo entero? Pampito contó que Daniela no la estaba pasando bien y yo le escribí al WhatsApp”, prosiguió antes de revelar el diálogo que mantuvo con Pestañela, tal como la apodaron en las redes.

“Ella me autoriza a contar esto. Me dice: ‘Estoy bien, pero ando un poco baja de vitaminas, de hierro. El médico me recomendó descansar y comer’”, contó Berardi. Ante la información, su compañero Pampito Perelló Aciar agregó más datos de la actualidad de quien adentro de la famosa casa trabó una relación amorosa con Thiago Medina. “La semana pasada se hizo estudios. A mí me contaron que estaba con un pico de estrés”, dijo el periodista.

“¿Viste cómo está Coti? Muchos chicos de Gran Hermano quedaron pasados de rosca. Es por la fama extrema, de un día para el otro”, agregó el panelista. A partir de esto, Berardi agregó otra frase que le lanzó Daniela en la conversación, congruente con el momento que está viviendo: “Necesitaba ponerle un freno a mi vida acelerada”.

A fines de julio, los fanáticos de la pareja formada por Daniela y Thiago comenzaron a preguntarse si realmente seguían juntos ya que no se venían mostrando públicamente. Especialmente luego de que Medina y Brisa, su hermana melliza, cumplieran años. Al ver que Celis no había subido ningún mensaje para su novio los usuarios comenzaron a especular al respecto y no tardaron en pensar en una posible ruptura.

A eso se le sumó que la influencer compartió una historia de Instagram con su familia y escribió: “Qué haría sin mi familia. El amor más leal”, sostuvo mientras se podía ver a su hermana Mara con un niñito en brazos. Junto con ese texto agregó el emoji de un corazón sano y una carita lastimada elevando la preocupación y la incertidumbre en sus fanáticos.

Ante la consulta de Teleshow, Daniela se mostró sorprendida por el análisis que los usuarios habían hecho de las redes sociales y aclaró: “Jajaj, me hiciste reír. Gracias por escribirme, cómo vuela la cabeza de la gente ni yo me lo hubiera imaginado”, sostuvo la panelista de Fuera de Joda y contestó contundente sobre su vínculo con Thiago y siendo un tanto irónica. “¿Cómo le voy a escribir feliz cumpleaños públicamente si tengo el número personal de él?”, insistió.

Lo cierto es que pocos minutos después, Daniela compartió un video de Thiago y le dejó un mensaje virtual para que quede claro que aún están juntos. “Que siempre seas feliz. Esta vida recién empieza y te queda muchísimo más por vivir. Feliz a un nuevo año más de vida Thiaguis”, expresó en sus historias de Instagram.