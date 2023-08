Habló Chano tras ser procesado por abuso sexual agravado: "Soy inocente..."

viernes 11 de agosto de 2023 | 11:15hs.

El cantante Chano Moreno Charpentier, quien fue procesado por abuso sexual tras una denuncia de su expareja Militta Bora apuntó a la cantante y aseguró: "Me asusta la malevolencia de Militta Bora".



En el programa Mañanísima en Ciudad Magazine, la periodista Estefi Berardi comentó que se mensajeó con Chano el miércoles y remarcó: "Chano sabe que es inocente por eso se puso a disposición de la Justicia, que lo investiguen. Me dice 'soy inocente, me asusta la malevolencia de Militta'.

Además, la panelista agregó: "Él está a disposición y super tranquilo porque creer en su inocencia. Esto no se lo esperaba, me dijo 'es tremendo'".

La periodista le escribió, según comentó en televisión, ni bien se enteró de la noticia por la que el cantante de Tan Biónica, está acusado por "abuso sexual agravado", a partir de una denuncia de la mediática en 2018, por un episodio que ocurrió cuando convivía con el famoso en 2016.

"Le escribí, le puse 'vi lo que pasó, hubo una novedad con este tema', y me dijo como que es tremendo, que no lo puede creer", destacó la panelista. En este sentido, la panelista reconoció que "si bien él tiene cosas mediáticas porque se mandó miles, producto de la adicción, que es una enfermedad".

Berardi salió en defensa de su amigo en el programa de Carmen Barbieri y enfatizó: "Chano es la persona más buena que conocí, entonces me sorprendió mucho esto. Por supuesto hay que escuchar siempre cuando alguien denuncia".