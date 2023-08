Tras tres días de paro reanudan servicio de transporte de colectivos en Posadas

jueves 10 de agosto de 2023 | 11:14hs.

Lentamente se va normalizando el servicio de transporte de pasajeros en Posadas y el área metropolitana, tras tres días de paralización de las empresas que operan el sistema integrado de transporte. Desde la Euta (Empresarios Unidos del Transporte Automotor) comunicaron que “la Provincia dio cumplimiento de algunos fondos pendientes de pago que adeudaba el Estado nacional”.

En consecuencia, “con ese aporte las empresas realizarán los pagos que permitan reiniciar los servicios inmediatamente”, amplía el escrito de Euta. No obstante, “seguiremos negociando acciones pendientes y agradecemos a las autoridades que hicieron posible esta solución que nos permite continuar con nuestro compromiso de brindar movilidad a los misioneros”, completa el comunicado.

El servicio se paralizó a partir de una medida de fuerza convocada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por reclamos salariales. Los conductores asistieron a los lugares de trabajo sin cumplir el servicio ya que esgrimían que no percibieron el salario acordado para este mes de $ 348.800, más un bono de $32.000.

Fue el paro más extenso en lo que va del año ya que desde las empresas, argumentaban que no contaban con los recursos genuinos para atender lo acordado con los empleados en paritarias. “El Estado nos debe compensaciones nacionales y provinciales desde marzo o abril”, declaró en El Territorio, Guillermo Leumann, presidente de Euta.

Denuncia

Al malestar de vecinos por no contar con el servicio público para concurrir al trabajo, llevar a los chicos a las escuelas e incluso concurrir a turnos médicos programados, se sumó el reclamo de los vendedores ambulantes de Posadas.

El delegado regional del Sindicato de Trabajadores Ambulantes de la República Argentina (Sivara), seccional Misiones, Alberto Fusté Padrós, sostuvo en diálogo con El Territorio que “estamos ultimando los detalles para promover una demanda judicial contra Casimiro y todo su directorio, trámite que iniciaremos en la Fiscalía en turno número 7”.

El gremialista explicó que “hay un delito en el que incurre esta empresa, porque no acata el acuerdo salarial homologado con las autoridades para otorgar el aumento salarial a los empleados y por eso se generó el paro de la UTA”.

“Son tres días que Casimiro afectó patrimonialmente, ocasionando el lucro cesante de todos mis afiliados”, enfatizó.

Según Fusté Padrós, “Casimiro no puede decir que no tiene plata para pagar los aumentos de los empleados que él contrata. Todos saben que es mentira. Lo que hace es presionar para más aumentos de transporte y más subsidios de la municipalidad, la provincia y la Nación. Es un viejo truco que lo hacen la mayoría de los transportistas”.

“Los trabajadores cuentapropistas estamos sumamente afectadas porque no se puede ir a trabajar y el que puede hacerlo, no le vende a nadie porque en el centro no hay nadie, la gente no sale de la casa”, manifestó. Además, señaló el gremialista que “hoy es el último día que tienen los vendedores ambulantes autorizados por la municipalidad de Posadas para pagar el 50% de la tasa municipal. Mañana ya tienen que pagar el 100%. Son $9.000 que pagan como tasa en la placita del puente, $7.000 los que pagan las mesas. Por eso vamos a iniciar acciones judiciales”.

Reclamó Fuste Padros la figura de un defensor del pueblo provincial, “porque el de Posadas no tiene competencia. Vamos a reenviar un proyecto a la Legislatura para que se cree esa figura. Misiones es una de las pocas provincias que no lo tiene”.

Reacciones en el Concejo

Mientras los empresarios negociaban con el gobierno para que se destraben fondos pendientes, en el Concejo Deliberante de Posadas se realizaba una nueva sesión. El concejal radical, Santiago Koch incorporó un proyecto de comunicación, requiriendo a la municipalidad que exija a las empresas concesionarias del sistema integrado de transporte urbano y metropolitano de Posadas, el cumplimiento del reglamento general establecido en el anexo 2 de la ordenanza 16 número 20.

“Los vecinos están siendo sometidos a la falta de servicios del transporte público de pasajeros. Desde el martes la enorme mayoría de las líneas que integran el sistema, se encuentran sin recorrido y sin prestación de servicios, dejando sin movilidad a una cantidad innumerable de vecinos que no pueden acceder al servicio básico”, subrayó el edil.

“Entendemos y acompañamos los reclamos salariales de los empleados de estas empresas. Creemos que es importante que sean atendidos y es legal y válido el reclamo, pero el Ejecutivo debe garantizar los mecanismos para que se reintegre la prestación del servicio. Es desconcertante el silencio de la municipalidad ante esta situación”, añadió.

“Los responsables de la interrupción del servicio son las empresas, pero Posadas no puede ser rehén de ellas”, sentenció el concejal radical.

Por su parte Pablo Velázquez, aclaró que “si bien el Concejo no tiene más competencia en el ámbito del transporte urbano de pasajeros, no podemos mirar para otro lado”.

“No sólo el gobierno municipal y provincial tienen que tomar cartas en el asunto, sino también el nacional, porque ellos tienen que ver con este tema. Hay un esquema de subsidios y compensaciones que nació en 2011 que con esta inflación también se encuentra en crisis”, reconoció.

“Hay muchos vecinos que no están concurriendo a trabajar porque son rehenes de una decisión que primero fue política, que ahora es empresarial y que perjudica a los ciudadanos”, expresó Velázquez.