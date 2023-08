"Siempre busqué a Marita con la ilusión de que esté con vida", dijo Susana Trimarco

miércoles 09 de agosto de 2023 | 15:59hs.

"Siempre la busqué con la ilusión de que este con vida pero también dije que la quiero como sea", dijo Susana Trimarco, madre de Marita Verón (desaparecida de abril de 2002) al anunciar nuevos datos de la investigación sobre la desaparición de su hija: "Quiero agradecer que se interesen por esta lucha tan grande y de tantos años de mi vida. Esto es muy triste. Hace 40 días atrás vengo procesándola y hablando con Mica. Es muy triste para nosotros y muy doloroso pero siempre le dije a ustedes que voy a luchar para que se sepa la verdad y qué pasó con Marita".

"Está ha sido una lucha muy despareja. Se sabe cómo esta mafia organizada y perversa que destruye familias como la mía y no vamos a parar hasta que paguen uno por uno lo que hicieron con mi hija", dijo. En tanto, los abogados querellantes José D'Antona y Carlos Garmendia, confirmaron que la Justicia Federal inició una investigación para determinar la existencia de una carpeta con imágenes que acreditaba que María de los Ángeles "Marita" Verón estaba muerta.

Los letrados de la Fundación María de los Ángeles fueron los encargados de dar detalles de la causa complementaria al proceso inicial. D’Antona expresó que se trata de "una investigación que, quizás, se comience a complejizar para las personas que pueden resultar imputadas, nombres que vayan a hacer mucho ruido en la sociedad".

Según indicó, la hipótesis se encaminaría al encubrimiento "mínimamente" por "haber sabido fehacientemente" el paradero de la joven, es decir, "por haber ocultado" la información a la autoridades, al menos, durante 10 años, y denunció: "Las fotos se incluyeron en una carpeta que se utilizó para extorsionar al responsable del centro de salud, un gremialista”.

Por su parte, Garmendia indicó que la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) había abierto una investigación preliminar, a partir de la declaración de una persona que daba a conocer la existencia de la "documentación que acreditaba que 'Marita' estaba muerta" y que esa carpeta "se usaba para extorsionar en un conflicto gremial".

Al referirse a está información de la causa, Trimarco hizo referencia a una pelea del sindicato Luz y Fuerza con otros gremios. En las últimas horas había trascendido que el fallecido Julio Luna, dirigente del gremio Luz y Fuerza de Tucumán y responsable de la clínica, sabía que el cuerpo de Marita estuvo en la morgue del centro de salud.

Al ser consultada sobre cuál era el gremio, Trimarco afirmó: "Es Luz y Fuerza, lo digo yo porque soy la mamá y no le tengo miedo y voy a seguir hasta el final y hay mucha gente, médicos involucrados. Luna era amigo de la Chancha Álvarez (uno de los condenados en la causa que murió en prisión domiciliaria en junio pasado), eran todos mafiosos. Me la mataron".

Además, la madre de Marita contó sobre el testigo que le aseguró a ella que vio el cuerpo de su hija en la morgue de ese centro de salud: "Me fui a Buenos Aires y esta persona me dijo que no podía vivir sin decirme que él sabía lo que le había pasado a Marita. La carpeta existe porque se amenazaban entre ellos y la usaban como herramienta para pelearse entre bandas".