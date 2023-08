Vecinos pedirán justicia contra hombre que apedreó y mató a una perra

martes 08 de agosto de 2023 | 6:03hs.

Un hecho de maltrato animal, registrado en Posadas y viralizado por las redes sociales, conmocionó e impactó a la comunidad en los últimos días.

Se tomó conocimiento del suceso, cuando una mujer del barrio Itaembé Guazú denunció a un hombre identificado como Diego B. (34), de haber matado a la mascota de una vecina además de haberla golpeado, junto a su pareja, tras una discusión. Por ello, los vecinos se autoconvocarán para pedir justicia.

Mediante fuentes policiales, este matutino pudo constatar que todo comenzó el último sábado cerca de las 17.30, cuando Marta M. se encontraba en su domicilio y en un momento dado escuchó gritos que provenían del hijo de su vecino, quien había salido corriendo de la casa de al lado.

El menor de 7 años, según la denunciante, se había asustado debido a que la perra de esa vivienda salió corriendo y trató de morderlo, lo que provocó que el niño cayera en la calle, para luego entrar en su casa.

Acto seguido, ocurrió la tragedia que indignó a la capital provincial, ya que el padre del niño salió de la casa con dos piedras en la mano y, a pesar de las advertencias de los residentes de la zona, tiró una de ellas contra la cabeza del animal, ocasionándole una fuerte lesión que le provocó la muerte, con la excusa de que el animal mordió a su hijo.

Toda la secuencia quedó grabada en el celular de Marta, quien al estar capturando las imágenes -luego difundidas por distintas cuentas de Instagram-, fue confrontada por parte de Andrea G., quien sería la pareja del acusado de asesinar a la perra.

Según la denuncia, esta última le propinó un golpe de puño que le ocasionó un corte en su labio.

“Lamentablemente esta vez tuvo que morir la perrita, pero no sabemos qué hacer con este vecino. Queremos que se haga justicia y que esto sirva para que cambien un poco las leyes”, manifestó Marta en diálogo con El Territorio.

En esa línea, la mujer relató que todo ocurrió cuando ella se encontraba en el patio de su domicilio y pudo observar el episodio, explicando que “el vecinito que vive a media cuadra de nuestra casa, entró corriendo a buscarle al hermanito, al patio de mi vecina, donde estaba la perrita con sus crías”.

“Estaba atada la perrita y cuando ve que el nenito entra, se suelta y le corre al nene, pero no lo muerde. Él se cae en la calle, se levanta y sigue hasta su casa”, contó, agregando que “al instante sale el papá del nene, con piedras en la mano, y le pegó el piedrazo dentro del terreno de mi vecina, matando a la perrita”.

En su relato, la vecina expresó que el hecho le generó una impotencia, y que al instante “le pedí al hombre que me mostrara la mordedura en el nene y no la tenía. Únicamente tenía un moretón”.

Asimismo, la entrevistada contó que ella también sufrió agresión.

La pareja del hombre se dirigió hacia su persona y “me pegó una cachetada”. Segundos después “él me pegó tirándome al piso, dando mi cabeza y mi espalda contra un muro”, relató la mujer.

Luego de la agresión, siempre según la denunciante, el acusado intentó escapar de la situación. Sin embargo, los vecinos no lo dejaron hasta que llegó la policía.

Miedo y pedido de justicia

Por las agresiones y matanza hacia la mascota, tanto Marta como Adriana -dueña de la perra atacada- realizaron las correspondientes denuncias en la Comisaría local y en la Comisaría de la Mujer.

En tanto, Marta lamentó que “ahora vivimos con miedo. Yo tengo la denuncia hecha, pedí el botón antipánico, pedí la orden de restricción y todavía no tengo respuesta”.

Ante la consulta, sobre qué fue lo último que la policía les aportó, la mujer manifestó que “les dije que tenía pruebas de que los dos me habían pegado y de que el animal estaba ahí muerto, pero lo único que respondieron fue que ellos no podían detenerlo porque no tenían la orden del juez”.

Esta situación sólo genera preocupación en la familia de la denunciante, ya que “mi hija no quiere ir a la escuela sola, la tengo que llevar sí o sí y no tengo el botón antipánico”, indicó Marta.

“Tenemos mucho cuidado, estamos encerrados porque no sabemos cómo este señor pueda reaccionar. Si hizo eso, esperamos cualquier cosa realmente de este vecino”, ratificó.

En otro tramo, la mujer contó que pidió a la comisaría local que se presente por la zona un móvil cada tanto, para que resguarde a los vecinos, por el temor de que el acusado vuelva a aparecer, ya que “mató a un animal y agredió a una mujer. Pero parece que vamos a tener que seguir esperando”, clamó la vecina.

Manifestación pacífica

Por otra parte, la denunciante mencionó que no se quieren quedar de brazos cruzados y que esperan que se haga justicia. Por ello, en las últimas horas los vecinos y organismos de animales comenzaron a autoconvocarse para realizar una manifestación pacífica enfrente del domicilio del agresor, “para que se tome medida contra esto, porque realmente nosotros no logramos entender cómo ese señor está libre después de todo lo que hizo. Yo quedé con pánico porque me pegó. Que alguien te pegue porque estás filmando, obvio que te queda un miedo”, cerró la entrevistada.

La concentración se llevará a cabo este sábado desde las 16, en las calles Los Claveles y Gato Onza del citado barrio.

Por el momento, Diego B. permanece en libertad. Aunque en su contra tiene una denuncia por maltrato animal y otra por violencia de género. Por el momento, debe cumplir una restricción de acercamiento de 300 metros respecto a la dueña de la perrita apedreada, dispuesta por el juez Miguel Mattos.