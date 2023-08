Crimen de Raquel: "Fue el peor día de nuestras vidas, sentimos que se no se hizo justicia"

lunes 07 de agosto de 2023 | 14:50hs.

Un se cumplen cuatro años del triple crimen que destrozó a una familia y conmocionó a todo un pueblo. Se trata de Raquel Pereira quien fue asesinada a machetazos junto a sus dos hijos Jefferson (8) y Thiago (3), por Silvio Mogarte (31) con quien mantuvo una corta relación. El hombre hace poco fue condenado a cadena perpetua, para la familia se merecía triple perpetua. Recuerdan este día con inmenso dolor y sienten que no se hizo justicia.

Pasan los años, el dolor, angustia y nostalgia no cesan en los corazones de los padres, hermanos y amigos de quien en vida fuera Raquel Pereira, una joven a quien su ex pareja asesino sin piedad, dejándola sin vida en el interior de una letrina, en la vivienda donde residía en colonia Fortaleza, a pocos metros sus dos hijos, imagen que impacto a su abuela quien, junto a otros niños, se toparon con aquella escena de horror.

Hoy la familia, que nunca volvió a ser la misma, recuerda como lo hacen casi todos los días a estas personas, asesinadas con una frialdad inimaginable y sin tener hasta la fecha una razón que haya llevado a Mogarte a tomar terrible decisión. El hombre, intentó quitarse la vida con un disparo, al no lograr su cometido abandonó el lugar del hecho y pidió ayuda a un vecino, por quien fue trasladado hasta la Comisaría de Terciados Paraíso.

El hecho de únicas características en la zona generó conmoción en toda la comunidad y fue noticia a nivel nacional, justamente por la gravedad del mismo. Hace pocos días, el autor del triple crimen, fue condenado a cadena perpetua y doble femicidio vinculado, es decir, que dentro de 35 años puede estar en libertad. Esto fue otro golpe para la familia que esperaba una condena mayor.

Pese al dolor que les significa hablar del tema y que se trata de una familia con recursos económicos escasos para quienes apelar al fallo les resulta muy difícil, además del agotamiento emocional que arrastran tras esperar por justicia tantos años, hablaron con El Territorio y se refirieron a la fecha.

"Es un día muy pesado, muy doloroso, un día como hoy hace cuatro años fue el peor día de nuestras vidas, de toda nuestra familia. El dolor no se puede explicar, pasan los años, pero no hay respuestas. Perpetua no es nada, tendría que recibir una triple condena, eso fue poco no paga ni la mitad de lo que hizo. Solo Dios para hacer justicia" indicó con inmensa tristeza, Viviana Pereira, hermana de Raquel.