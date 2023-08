La situación del Polaquito vuelve a movilizar a los vecinos y a la Municipalidad de Apóstoles

lunes 07 de agosto de 2023 | 9:09hs.

“Son las 00.10 de la noche y el Polaquito que vende cosas dulces sigue en la calle tratando de vender todo para poder ir a su casa, la historia subida a las redes sociales por el apostoleño Esequiel Gómez (21), un joven piloto de motociclismo, se hizo viral rápidamente y movilizó a los vecinos detrás de la cruda realidad de un niño, que en plena madrugada seguía en las calles de Apóstoles, trataba de vender sus alfajores de maicena, para volver a su casa. El niño de la foto se llama Luciano y tendría 12 años, y ya es conocido en la Capital Nacional de la Yerba Mate por vender durante el día cosas dulces, ya sea alfajorcitos de maicenas o bollos, preparados, según contó, por su madre.

Todos los conocen como ‘El Polaquito’ y hace unos meses le robaron la bicicleta con la que salía a hacer sus ventas los fines de semana. Los propios vecinos juntaron plata y le volvieron a comprar una bicicleta para que pueda hacer sus recorridas y tenga una bicicleta para jugar. Pero hace unas semanas, El Polaquito, se volvió a quedar sin la bicicleta, que le habían regalado los vecinos y nadie sabe que pasó ya que cuando se le pregunta por la bici, el niño evade las preguntas. Ahora, cada día, recorre a pie todos los barrios de Apóstoles, y cada día que pasa, se queda hasta más tarde en las calles del centro para intentar vender los productos que le da su madre.

El Territorio consultó con la Municipalidad de Apóstoles sobre la situación de este niño cuyos derechos están siendo vulnerados. “Estamos pidiendo una medida de protección excepcional; varias veces se le ayudó y se le dijo a la madre que está situación no debería pasar”, señalaron desde la Comuna, que desde hace tiempo espera que la Justicia tome cartas en el asunto para dar al pequeño la protección que necesita.

El relato de lo vivido en la madrugada de este lunes expuso la frágil situación en la que vive el pequeño niño, y en otro posteo, Gómez contó lo vivido minutos antes: “vino al bar donde estoy ahora a pedir para llamarle a la mamá, avisándole lo que vendió y de cuantas cosas le sobró para ver si podía volver a su casa”. Movilizado, Gómez, preguntó a los trabajadores del local nocturno si era la primera vez que el niño hacía eso y grande fue su sorpresa cuando se enteró que no era la primera vez que pedía el teléfono para llamar a su madre. “Si no vendo todo no puedo volver a mi casa”, suele repetir a los últimos clientes durante las noches.

Una vez que la imagen se subió al Instagram y al Facebook de Gómez, el posteo fue compartido por más de un centenar de vecinos en una hora y los mensajes no tardaron en llegar. Así se supo que Luciano vive en el barrio Szczesny de Apóstoles junto a su madre, Yanina G. Los vecinos de la capital nacional de la yerba mate y la comuna, buscan las herramientas legales que permitan darle al chico la ayuda necesaria para virar el rumbo de su situación.