Conmoción por tortura y matanza de tres equinos

lunes 07 de agosto de 2023 | 6:05hs.

"Es la primera vez que veo algo tan horroroso. Si él hace esto con los animales, puede hacerlo con las personas en cualquier momento”.

Así indicó Hilda B., quien está a cargo de un refugio de animales en Virasoro, Corrientes, y en los últimos días tuvo conocimiento de la cruenta muerte de tres equinos, cometido presuntamente por un conocido delincuente de la zona.

El sospechoso es Cristian ‘Codito’ R. (29), un hombre con un amplio prontuario delictivo que fue acusado de haber robado el último viernes en una casa y posteriormente haber cometido una matanza que conmocionó a los vecinos de la zona.

Las denuncias apuntan que el sospechoso torturó y mató a dos yeguas, como así también habría hecho lo mismo a un potrillo no nato, animales que pertenecían a una familia del barrio Santa Rita de la localidad citada.

En ese contexto, en diálogo con El Territorio, Hilda manifestó detalles de la tragedia de los tres animales, como también en qué situación se encuentra la causa en contra del acusado.

“Yo me enteré de este crimen cuando me enviaron fotos y me contaron lo que había pasado con los animales por Whatsapp ”, comenzó diciendo.

En esa línea, la mujer mencionó que el pasado viernes a la tarde Rodríguez había cometido un robo de una bicicleta, motivo por el cual los vecinos y la policía comenzaron a buscarlo para su detención.

Sin embargo, no pudieron encontrarlo en las propiedades aledañas, porque el acusado se habría escondido por horas en una zona de monte de la localidad, a metros de una olería.

Justamente, el horror ocurrió en esas horas, ya que “había dos yeguas en el lugar. Una con un potrillo de meses y otra a punto de parir", indicó la entrevistada, agregando que “él las violó, les apuñaló y hasta le judeó a una de ellas, para sacar al potrillo de su vientre”.

Por esta razón, Hilda manifestó que fue a denunciar el hecho para “que no quede en la nada”. Esto último haciendo referencia a que no era la primera vez que el hombre cometía estos tipos de delitos.

Según comentarios de distintas personas en las redes sociales, este hombre es conocido en la zona por robo de casas, autos, y matar animales como perros y caballos para vender sus restos como partes de carpincho.

Al respecto, Hilda indicó que “nadie denuncia porque le tienen miedo. Siempre anda con un cuchillo y está drogado. Cuando lo ven durmiendo en cualquier plaza, todos prefieren no acercarse, porque dicen que él está ahí con su cuchillo”.

Ante la consulta de qué avance tuvo la causa, la encargada expresó que “el caso está a cargo de Priar (División Policial Rural e Islas y Ambiente Rural), que son los que se encargan de los maltratos de animales, y ya intervino el Fiscal Julio Cazarre, ordenó la detención del hombre”.

Respecto de lo último, el malviviente de 29 años continuaba prófugo de la Justicia desde el viernes. Según vecinos de Virasoro, el hombre no tiene un lugar fijo. Sino que recorre distintas localidades en donde viven los padres, algunos hermanos o conocidos que lo resguardan.

Por otro lado, el amplio prontuario delictivo de Cristian R, son por hechos de robo, intento de robo, agresión con arma blanca y amenazas. Delitos que no significaron mucho tiempo en la cárcel, ya que “a los pocos días, salía como si nada”.

Por último, Hilda expresó que ya se comunicó la abogada Liliana Gómez, quien manifestó presentarse como parte querellante en defensa legal de los dueños de los animales masacrados.

“Esperamos que esta vez se pueda hacer algo y no salga fácil de la cárcel. Si hizo esto con los animales, en cualquier momento va a entrar a robar a una casa y va a matar a los dueños”, cerró Hilda.