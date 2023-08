Pagan a partir de $60 el kilo de mamón para procesar

lunes 07 de agosto de 2023 | 6:04hs.

Víctor Dermers de Colonia Aurora volvió a la producción del mamón “porque ahora está funcionando bien”, reconoció. “Yo me dedicaba a plantar en años anteriores, pero dejé y opté por el ananá y otros productos, pero desde que volví al mamón no me puedo quejar”.

En diálogo con El Territorio explicó que “a mí me cierran los números. La Caul paga 60 pesos el kilo y si bien hay otros que pagan un poco más, yo prefiero venderles a ellos porque estamos seguros de que vamos a cobrar”.

Recordó que “el año pasado la sequía dañó un poco la producción, pero de todas maneras tuvimos excelentes resultados”.

Dermers, quien además tiene un local de venta de repuestos de motos, contó que “actualmente hay mucha demanda de mamón y eso revivió la actividad. Se procesa y con la fruta abrillantada se hacen muchas cosas”.

Aclaró que “como frutas frescas todavía no se está vendiendo tanto como para salir a otros mercados”. Como gran parte de los productores de la cuenca, “le vendemos a la Caul y ellos generan todo tipo de dulces que los venden aquí y fuera de la provincia”.

La expectativa del productor de Aurora “es crecer. Tengo dos hectáreas con mamón y quiero duplicarla”. El otro gran objetivo es “acceder a otros mercados y para eso necesitamos tener los contactos que nos permitan vender afuera como fruta fresca”. En ese punto precisó que “hay un fuerte componente de gastos previos para que la fruta esté óptima para las verdulerías o mercados. Aquí no tenemos grandes ventas y eso por el momento nos frena. Hay que ampliar y llegar a más clientes para tener mayores ganancias”.

“En Aurora o en Oberá comprás un mamón en una verdulería y pagás arriba de 700 pesos el kilo, cuando nosotros vendemos a 60 pesos el kilo. A nosotros nos sirve, pero hay mucha diferencia. Entiendo que todos tienen que ganar, pero la brecha es muy grande”, analizó.

Como muestra de que decididamente apostó al mamón, Dermers adquirió “4 mil semillas híbridas y eso significó un costo que supera los 100 mil pesos. El gobierno nos financió mil semillas”. Es inminente el inicio de una nueva etapa de plantación “y antes del próximo invierno ya voy a tener las frutas”.

El productor explicó que “con el mamón hay que tener un cuidado especial para que crezca, pero una vez que arrancó, la producción es óptima. Hay productores acá en Colonia Aurora que sacan hasta 100 mil kilos en cada cosecha. Yo que soy más chico, saco alrededor de 30 mil”.

Mamón misionero toma nuevo impulso y proyectan duplicar la producción

Un cultivo de tradición familiar en Flor de Mayo