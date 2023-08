Federal A: Crucero se juega en Salta una nueva final

domingo 06 de agosto de 2023 | 13:00hs.

El camino es cada vez más angosto y Crucero necesita transitarlo con cabeza fría si quiere salir de una zona roja en la que no se imaginaba transitar a esta altura de la temporada en el Federal A.



Esta tarde se disputará la 25ª fecha de la fase de grupos y el Colectivero visitará - desde las 17- a Central Norte de Salta en un encuentro que se presenta complicado en la previa, aún más teniendo en cuenta que el elenco misionero no logra abrochar tres puntos desde hace cinco partidos al hilo.



Sin dudas que el panorama parece oscuro pero todo el plantel confía en que se puede revertir la historia. Hoy Crucero está en el casillero de descenso directo, a un punto del penúltimo en la zona D cuando todavía restan once juegos por delante.



“Es un lugar en el que nadie quiere estar. La idea es sacarlo adelante, pero es difícil y sólo nosotros podemos hacerlo”, aseguró el capitán Ernesto ‘Pinti’ Álvarez en la previa. “Sabemos que si obtenemos dos o tres victorias al hilo nos podemos poner a tiro de la clasificación”, auguró el eterno artillero.



Para este cruce se esperan varios retornos como el del mediocampista Nicolás Fassino y el defensor Walter Figueroa; aunque el DT Carlos Macchi deberá replantear muy bien el once que saltará al Padre Martearena, reducto siempre complicado.



El árbitro será Francisco Acosta (Santiago del Estero). Se viene una nueva ‘final’.

9

Son los partidos que lleva el Cuervo salteño sin conocer la derrota en este campeonato.



El invicto abarca cinco victorias y cuatro empates, números que lo depositan cerca de los puestos clasificatorios de la zona D.