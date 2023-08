Sobrevendió 14 departamentos, no los terminó y huyó a Europa

sábado 05 de agosto de 2023 | 6:06hs.

Un supuesto abogado con domicilio en la ciudad de Leandro N. Alem está siendo investigado tras la denuncia por estafa en el marco de la construcción de un edificio en la ciudad de Posadas. El hombre desapareció del mapa sin cumplir con la entrega de los departamentos, pero además habría vendido algunas unidades hasta tres personas diferentes.



La instrucción del caso se inició hace aproximadamente una semana, tras la denuncia ante la Fiscalía de Instrucción Seis de Posadas, a cargo del fiscal René Casals. Asimismo, el titular del Juzgado Interviniente, Ricardo Balor, ordenó las primeras medidas y ordenó la detención del sospechoso, identificado como Daniel Bongiorno (50).



De todas formas, todo indica que el denunciado ya se encuentra en Europa, debido a que él mismo hizo trascender varias fotografías en distintas localidades de Italia junto a su esposa. Ante esto, se espera que se libre un pedido de captura internacional mediante Interpol.



Luis Pérez, abogado de cuatro denunciantes, expresó a El Territorio que en el edificio ubicado sobre la avenida Rademacher fueron construidas 14 unidades funcionales de uno y dos dormitorios tasados entre 50 y 70 mil dólares cada uno. La obra se concretó en un 70 u 80 por ciento, hasta la desaparición del implicado.



Pérez expresó que la investigación deberá determinar los montos verdaderos de la presunta maniobra, aunque con esos números dan cuenta que la estafa podría ser de más de 840 mil dólares. De todas formas, lo más grave es que se detectó que algunos departamentos se vendieron varias veces, algunos a tres compradores diferentes.



“Él -Bongiorno- hizo un contrato de obra con el titular dominial. El titular le cedió el espacio aéreo para que desarrolle las unidades funcionales, que las construyó y están, yo creo, en un 70 por ciento terminadas. Pero en ese punto abandonó la obra y le comunicó al titular que no iba a seguir más, todo por teléfono nomás. Entonces se fueron los operarios y trabajadores y la gente se empezó a poner molesta”, detalló el letrado.



Las irregularidades

Los contratos con el dueño del terreno están certificados por escribano, con fechas del 2022. A grandes rasgos y en palabras simples, el trato era que el supuesto empresario se encargaba de la construcción del edificio y el propietario del lugar firmaba los documentos a nombre de los adquirentes.



Lo que no cumplió el denunciado son los plazos de entrega, ya que -por ejemplo- algunos departamentos debieron ser entregados a sus clientes en marzo de este año. Incluso señalan que el denunciado buscó romper el contrato con el dueño del edificio, lo que iba a implicar un desamparo para los compradores.



La firma mediante la cual se realizó la maniobra se llama “Obras y Servicios Sociedad Simple”, cuyo Cuit presenta “inconsistencias en su domicilio” y fue calificado como “no confiable” por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).



El abogado Pérez adelantó que su intención es que sus clientes se constituyan como querellantes y mediante eso solicitar un pedido de captura internacional, debido a que por el momento su búsqueda tiene sólo alcance nacional. Los damnificados saben que se encontraría en Italia debido a qué el mismo envió fotos a los conductores de un canal nacional mientras se daba a conocer el caso.



“Dice que estaba mirando por YouTube, se burlaba y mandaba fotos en la playa desde Italia. Una burla total hacia todos, increíble”, se indignó.



Perfil

Lo que se sabe de Bongiorno es que hace muchos años se instaló en Leandro N. Alem, donde era conocido. No son pocas las personas que lo señalan como un asesor legal o abogado de una importante agrupación de militantes a nivel nacional. Más allá de esto, no está registrado en el colegio de abogados de la provincia.



Allí también había sido el promotor de un country, por el cual vendió varios lotes en la zona rural, aunque nunca se inició la construcción.



Mediante la investigación de los denunciantes se pudo constatar que entre sus bienes se encuentran dos autos, un Alfa Romeo radicado en Corrientes y un BMW con el que se movía por las calles Leandro N. Alem. Vivía en una chacra en las afueras de la localidad, pero no registra bienes inmuebles a su nombre, por lo menos en la provincia.



Está casado con una joven varios años menor que él, quien registró una empresa de construcción en la provincia de Corrientes. La mujer también tiene fotos en Europa en las redes sociales y los denunciantes la señalan como una cómplice, aunque aún esto no fue ratificado ante la Justicia.

Voces de denunciantes y montos

Entre los damnificados se encuentra Fabián Gein, oriundo de Jardín América, quien ante el sitio Alem News expresó que le interesó el negocio cuando “apareció una publicidad en la inmobiliaria de un edificio que estaba en obra pero que estaba bastante avanzado”. Denuncia que fue estafado en 38.000 dólares.



“Lo único que yo en lo personal espero es que un delincuente como este tipo por lo menos vaya preso”, dijo Gein.



Omar Araujo, en tanto, señaló que en su caso el perjuicio es de 48.000 dólares y que el departamento que compró fue vendido a otras dos personas.



Emanuel Calderón expresó al mismo medio que entregó 54.000 dólares en una primera entrega y luego otro 22.000 en la misma moneda.



“Hoy apuntamos a que la Justicia haga lo que tenga que hacer y que por lo menos este tipo no siga estafando gente, porque es un profesional en la estafa”.