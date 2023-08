Las primeras imágenes de Luis Miguel en su esperado regreso a los escenarios

viernes 04 de agosto de 2023 | 9:32hs.

Comenzó el tour de Luis Miguel en Argentina. El Sol de México ha dado comienzo a su esperada gira mundial en Buenos Aires, donde le esperaban una multitud de fans deseosos de cumplir su sueño de ver al cantante en su regreso a los escenarios.

Con buen aspecto y más delgado, debido a intensos meses de preparación tanto física como artística, el cantante y productor mexicano, de 53 años, se reencontró con su público en el primero de los diez conciertos que ofrecerá en el estadio Movistar Arena de la capital bonaerense.

El artista se atrevió a todo

Boleros, baladas, mariachis y rancheras; incluso interpretó duetos con iconos de la música mundial que ya no están: Michael Jackson y Frank Sinatra. Luis Miguel tenía previsto estrenar un tema con el cantante de Thriller y no pudo hacerlo debido a su repentino adiós, sin embargo la tecnología permitió que se hiciera realidad este dueto y entonó el tema Smile, compuesto por Charles Chaplin. A continuación le siguió también un falso duo con Frank Sinatra de la canción Come Fly With Me.

El show dejó entusiasmados a los miles de asistentes que abarrotaban el estadio dentro de una gira histórica que le llevará a participar hasta en 200 conciertos entre este año y el próximo. Cuando en el mes de abril anunció su gira era tal el fervor y la emoción que despertó, que la mayoría de las entradas se agotaron en solo 24 horas y se llegaron, incluso, a colapsar algunas plataformas digitales de venta.

— melvi (@melvi68709184) August 4, 2023

Cuando lo vi en vivo y cantó La incondicional, me senté y se me salieron las lágrimas. Lloré al recordar esa época tan feliz y despreocupada que vivíamos cuando la lanzó. Qué suerte seguir escuchándola con la misma intensidad de voz. Grande Luis Miguel!



— Lucy in the Sky (@eleanorigby70) August 4, 2023

La fiesta del final

El cierre de la gran noche, motivado por la gran respuesta del público, Luis Miguel reservó un momento muy especial con un enganchado con “Ahora te puedes marchar”, “La chica del bikini azul”, “Isabel” y “Cuando calienta el sol”. Un gran piano circular, globos, papelitos para bajar el telón.

El cierre de la primera gran actuación fue con “Cucurrucucú paloma”, con un efecto visual que le permitió recorrer la platea. A lo largo de toda la noche, el artista se mostró contento, satisfecho con la puesta en escena, y ese eterno cariño por parte de sus fanáticos.