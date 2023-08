Este fin de semana se jugarán los cuartos de final del Torneo Provincial

jueves 03 de agosto de 2023 | 17:02hs.

El Torneo Provincial organizado por la Federación Misionera de Fútbol llega a su última etapa. Con emotivos encuentros previstos, este fin de semana inician los cuartos de final, en los cuales, los ganadores accederán a semifinales y tienen un valor agregado, sellarán su pase al Torneo Provincial 2024. Las llaves entre los 8 mejores del campeonato es a un partido, luego se jugarán las semifinales y las permanencias con cotejos de ida y vuelta.

El sábado se abre la ronda de cuartos de final. Desde las 15 Atlético Oberá, que finalizó primero en la zona B con 20 puntos, va a recibir al Club River de Santa Rita, elenco que en playoffs de los cuartos de final dejó en el camino a Jorge Gibson Brown de Posadas en tanda de penales por 5-4 luego de igualar sin goles en los 90 minutos. En cuanto a la terna arbitral, como ambos clubes pertenecen a la Liga Obereña, los jueces son de la misma.

El mismo sábado, Nacional de Puerto Piray, conjunto que fue líder en la zona C con 22 unidades, va a ser anfitrión ante Andrés Guacurarí de Posadas, quién dejó en el camino el último domingo a Atlético Candelaria por 4 a 3 en los penales, tras igualar 0 a 0 en el tiempo reglamentario. Los árbitros serán de la Liga Iguazuense de Fútbol.

En cuanto al domingo, Central Iguazú de Puerto Iguazú será local ante River de Villa Bonita. El plantel anfitrión obtuvo el liderazgo en la zona A con 16 puntos. En cuanto a su rival de turno viene de superar como visitante en playoffs a Atlético Jardín América. Los penales fue 5 a 4 a favor de River tras concluir 1 a 1 en los 90. La terna arbitral pertenece a la Liga Regional de Puerto Rico.

Por último, Bartolomé Mitre de Posadas tendrá una parada difícil ante Sporting de Santo Pipó en su estadio del barrio de Rocamora. El auriazul ganó la zona D con 24 puntos, mientras que el conjunto santopiposeño en playoffs eliminó como visitante a Luz y Fuerza de Puerto Iguazú. En los penales ganó Sporting 4 a 3 y el partido terminó 1 a 1. Los árbitros van a ser de la Liga Posadeña.

Como se especificó anteriormente, los 4 mejores clasifican automáticamente al Provincial 2024. Como el certamen cuenta con dos plazas más para el año venidero, los perdedores de esta llave de cuartos de final van a jugar por la permanencia, o sea se van a enfrentar para definir los otros dos conjuntos que podrán estar presente en la próxima edición.



Cuartos de final:

Juego A: Central Iguazú vs. Club River de Villa Bonita, domingo 6 - 15 horas.

Juego B: Atlético Oberá vs. Club River de Santa Rita, sábado 5 - 15 horas.

Juego C: Nacional de Puerto Piray vs. Club Andrés Guacurarí, sábado 5 - 19 horas.

Juego D: Club Bartolomé Mitre vs. Sporting de Santo Pipó, domingo 6 - 15 horas

Semifinales partidos de ida:

Ganador Juego B vs. Ganador Juego A

Ganador Juego C vs. Ganador Juego D

Programación por la permanencia, partidos de ida:

Perdedor Juego B vs. Perdedor Juego A

Perdedor Juego D vs. Perdedor Juego C