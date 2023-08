“Me cortaba y sentía alivio”: Coti Romero habló de sus problemas de salud mental

martes 01 de agosto de 2023 | 12:45hs.

En la mesa de Polémica en el Bar (América), Coti Romero ex Gran Hermano, habló de su salud mental y contó algo que nunca había dicho en público. La mediática dijo que hace un tiempo, cuando estaba muy mal, se lastimaba “para sentir alivio”.

Entrevistada por el panel del programa que conduce Marcela Tinayre, la modelo dejó algunas frases fuertes y se quebró al recordar lo que sufrió. “Pensé en matarme”, lanzó.

“Hay algo que nadie sabía, que no lo quería contar. Es algo delicado, no quiero que se preocupen mis padres, porque sé que lo pueden estar viendo, pero llegué a pasar por un momento redifícil. Me cortaba. No fue hace mucho”, afirmó.

La joven correntina aclaró que sus padres no estaban enterados de esta situación, que nunca habló con ellos porque no los quería preocupar. “Lo cuento ahora porque estoy mejor. Sabían que estaba mal, pero no que me cortaba. Hace bastante ya que no lo volví a hacer”, detalló.

Marcelo Polino, entonces, fue directo con la mediática. “Es muy fuerte lo de tus heridas. ¿Querías quitarte la vida?”, preguntó. Sin dudar, Coti Romero no dejó lugar a dudas con lo que le estaba pasando hasta no hace mucho.

“En algún momento llegué a pensar en matarme. No está bueno esto que estoy contando, que eso no se hace, pero no es la solución. Una persona muy importante para mí me contuvo y me dijo eso, que no era la solución. Lo entiendo. En ese momento, cuando uno está así, las cosas pequeñas le parecen gigantes y no se da cuenta de que la vida es hermosa y es efímera”, cerró.