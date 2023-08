Ángel de Brito contó que Wanda Nara le confirmó su enfermedad

martes 01 de agosto de 2023 | 8:15hs.

Después de la llegada de Wanda Nara a Turquía, dónde fue ovacionada por los fanáticos del Galatasaray, club en el que juega su marido Mauro Icardi, Ángel de Brito mantuvo una charla privada con ella en la que la actual conductora de Masterchef le confirmó su enfermedad y le dio detalles de su estado de salud. “No voy a contar todo, voy a contar solo lo más importante”, empezó diciendo el periodista antes de reproducir la charla que habían mantenido el día sábado y en la que ella le había confesado que estaba asimilando la situación.

“Fue una conversación muy larga en la que me contó de todo. Yo le pregunté porque pensaba que se iba a quedar acá a raíz de todo lo que se dijo con respecto a su enfermedad, que Wanda me la confirma. Me confirma la enfermedad que está atravesando, claramente, con nombre y apellido, me la dijo. Pero sigo eligiendo que la diga ella. Lo va a contar Wanda, porque se lo pregunté”, indicó en el inicio de su relato el conductor de LAM. Y señaló que que ella le aseguró que lo iba a decir cuando estuviera “más tranquila” y cuando volviera a Buenos Aires.

Luego siguió: “Obviamente, Wanda ahora está focalizada en su tratamiento, en su familia, en que dejó un hijo acá, en que se está instalando con sus otros hijos allá nuevamente y en que todos están en shock. Esa es la palabra que utilizó Wanda”.

El periodista confirmó que la empresaria va a seguir su tratamiento en la Argentina y que ya lo empezó. “En algún momento se dijo que Wanda se iba a atender en Milán y hubo distintas versiones. También que se iba a atender en Turquía. Wanda tuvo un médico de cabecera 15 años, cuando vivía en Italia, en Milán particularmente. Pero prefiere tratarse con los médicos argentinos. Y está muy conforme por cómo la trataron en la segunda institución a la que fue y es donde se detectó el tema de salud que tiene”, explicó de Brito.

“Me dijo: ‘Voy a ir y venir varias veces, seguramente, porque Valentino está allá jugando en River’. Y me pone: ‘Las mamás queremos que todos sean felices. Y él, ahí jugando en su equipo, es feliz. A mí me cuesta porque, obviamente, me tengo que separar’. Pero su hijo sigue acá”, continuó Ángel. Y contó que, cuando él le preguntó cómo estaba ella, le respondió: “Bien, en shock, asimilando. Y cuando pueda entender yo, quizá pueda contarlo públicamente”.

Luego, de Brito siguió leyendo la respuesta de Wanda: “Fue duro porque me enteré por la tele. Nadie me decía, no me confirmaban un diagnóstico”. Y aclaró que no se sabía cómo se había filtrado la información a los medios, pero que la propia protagonista supo de su diagnóstico por lo que escuchó de un periodista. “Obviamente, los médicos con cautela no le decían: ‘Tenés tal o cual cosa’. Porque querían ser específicos. De hecho, se hace los primeros estudios que son de sangre y que son los que dan los valores mal, y después va a Fundaleu, a otra institución, que es donde la empiezan a tratar con más rigurosidad. Y es donde empieza su tratamiento y la medicación”, explicó Ángel. Y contó que el diagnóstico final, con el resultado de la biopsia, recién le había llegado el jueves pasado.

“Antes de ese resultado, me aclara Wanda, nunca le confirman a nadie. De esa manera trabaja la institución”, siguió el periodista. Y reveló que la empresaria le había dicho que había movido “cielo y tierra” para que le dijeran a ella lo que los medios ya habían publicado. “En un primer momento entraban enfermeras llorando y me abrazaban. Y yo le decía a Mauro: ‘Me voy a morir y no me lo dicen’”, le confesó Nara.

Según explicó de Brito, tenían sospechas pero podían ser seis enfermedades distintas y no le decían nada a la empresaria porque no estaban completamente seguros. “Me hice una biopsia que tarda entre quince y veinte días en tener el resultado final. Y ahí se confirma. En mi caso tardó doce días. Pero me enteré por televisión. Y yo se lo decía todo el tiempo a los médicos: ‘Lo dicen en la tele’. En este lugar se hacen cinco estudios y todo indicaba que podía ser una de estas cosas. Pero no se podía confirmar al cien por ciento y, para no equivocar la medicación que te suministran, quieren ser lo más exactos posibles”, le contó Wanda.

Si bien no quiso ponerle nombre al diagnóstico que Wanda le confirmó, de Brito contó que ella le dijo que el tratamiento era “con medicación y muy lento”. “Me dice: ‘En ese momento entré en pánico por no saber qué me estaba pasando. Por los chicos, se te cruza todo por la cabeza. Tenía a todos los nenes llorando mientras todo el mundo hablaba en los medios. Mi familia, destruida. Mauro quería dejar la carrera. Zaira se volvió de sus vacaciones. Mi mamá tirada por el piso. Sentí que se caía todo. Y me hice fuerte para que sientan todos que estaba bien, pero se me desmoronaba todo’”.

Ángel explicó que Wanda estaba muy conforme con la atención médica que había recibido en el país y que Telefe, canal que la tiene contratada, la había apoyado mucho. “Se comunicaron permanentemente conmigo”, le dijo. Y le contó que Susana Giménez le había recomendado a un médico en particular, con el que efectivamente está siguiendo su tratamiento. “Yo estaba con mucho miedo, en shock y no conocía a nadie”, le comentó.

Por otra parte, el periodista le preguntó que síntomas anteriores había tenido y si había ido a hacerse los chequeos por algo en particular. “A nosotros nos había llegado que no tenía síntomas, salvo un pequeño dolor, y ella me confirma esto. Me dice que los médicos le dijeron que no entendían cómo no se había desmayado antes con los valores que le dieron los análisis. Ella dice que se sentía re bien. Me dice: ‘Yo me fui a hacer el control normal que me hago siempre’. Como conté yo acá, porque me lo habían dicho ellos, antes de viajar y para sacárselo de encima se hizo los análisis de sangre que se hace todo el mundo”, señaló.

Y siguió: “Se ve que estaba muy entretenida y con la adrenalina del trabajo y por eso dejaba los dolores de costado. ‘Las grabaciones de Masterchef fueron duras, estaba muchas horas parada y ni un resfrío’, me dice. ‘Solo a veces tenía un pequeño dolor en la panza, pero pensaba que era por comer a cualquier hora’, porque cuando estás grabando se te desorganiza todo. ‘O por comer apurada en las grabaciones’, porque llevan mucho tiempo y a veces comés en un hueco. Nos pasó a todos en el Bailando en algún momento. ‘Finalmente, era el bazo que lo tenía muy agrandado. Pero yo estaba re bien, no sentía nada. Cuando me llegó la información fue un shock’”.

Según le contó la empresaria, casi no llega a hacerse el estudio porque estaba en Nordelta y, para no hacerlos ir tan lejos a los profesionales del laboratorio a domicilio, barajó la posibilidad de hacérselos en Europa. “Menos mal que me los hice, porque con esos valores no podía subir a un avión”, le confesó ella. “Esta es la palabra de Wanda Nara hablando por primera vez de lo que le toca atravesar”, finalizó entonces de Brito.