Intentó ingresar a la Argentina con un arsenal de armas de guerra

Un hombre oriundo de Garupá intentó ingresar al país a través del puente internacional San Roque González de Santa Cruz con 12 armas de guerra de origen extranjero que estaban ocultas en un doble fondo de su automóvil. El implicado fue identificado como Mauricio Alberto P. B. (53) y se presume que llevaba la carga a Brasil.



El procedimiento fue realizado en la madrugada de ayer por personal de la Dirección General de Aduana. Todo comenzó cuando a una de las filas de la cabecera argentina del viaducto internacional arribó desde Paraguay un automóvil Ford Ka, conducido por un ciudadano argentino que se mostró con un particular nerviosismo. Ante las consultas de rigor se mostraba evasivo y ansioso.



Esta actitud despertó sospechas al personal interviniente. Sumado a eso, también advirtieron que el rodado tenía señales de reparaciones recientes y la pintura no era original. La puerta del baúl no era una pieza original, sino que pertenecía a otro modelo y estaba adaptado.



Ante estas circunstancias, los dependientes del organismo notificaron al Juzgado Federal de Posadas, a cargo de la jueza Verónica Skanata. Estas autoridades dispusieron que el automóvil se sometiera a un examen de rayos X en el escáner del organismo.



De esa forma, pudieron observar que en diferentes dobles fondos y en los paneles del automóvil se transportaban objetos prohibidos, dando razón a las sospechas iniciales.



Tras el resultado que arrojó el escáner, los agentes realizaron el procedimiento del desarme del automóvil, en el que hallaron un total de doce armas de guerra de origen turco. Según detallaron, en total secuestraron siete fusiles semiautomáticos calibre 12 milímetros, un fusil semiautomático calibre 223 milímetros; y cuatro pistolas automáticas de 9 milímetros.

El valor de lo incautado, según las estimaciones del organismo, es de unos diez millones de pesos.



Ante esta situación, el implicado fue detenido e incomunicado, luego de ser considerado autor del delito de contrabando de armas. Esta causa penal prevé condenas de entre 4 y 12 años de prisión.



A su vez, el juzgado interviniente dispuso que se intensifiquen las investigaciones y ayer se preveía darle intervención a una fuerza federal. Ayer el hermetismo era mucho, debido a que se entiende que se trata de un hecho de extrema gravedad y que seguramente el detenido no actuaba solo. Cree que hay nexos muy pesados.



Voces internas del organismo expresaron ayer que lo que se cree es que el cargamento iba a ser trasladado cerca de 150 kilómetros hasta la localidad de Santo Tomé, Corrientes, donde otro viaducto lo depositaría en Brasil. Al parecer, ya había hecho esta ruta en otras oportunidades, pero deberá ser corroborado en las próximas horas.



“A partir de lo que manifestó inicialmente el conductor, se presume que el arsenal ingresó a la Argentina en tránsito y que tenía Brasil como destino. Se trata de una nueva ruta utilizada por los delincuentes, ya que se habían observado acciones similares en la frontera entre Brasil y Paraguay: particularmente, en las localidades de Saltos del Guayrá y Pedro Juan Caballero”, informaron fuentes de la Aduana oficialmente.

