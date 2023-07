El grave antecedente que complica al detenido por raptar a niño de 11 años

domingo 30 de julio de 2023 | 6:03hs.

La falsa promesa de una bicicleta que derivó en un engaño mantuvo en vilo y con mucho miedo durante varios minutos a un pequeño de 11 años, que gracias al valiente y rápido accionar de un chofer de colectivos de media distancia que advirtió la situación, fue rescatado de las manos de un hombre de 42 años que registra antecedentes por abuso sexual.

El hecho ocurrido entre la tarde y noche del último martes en la localidad de Campo Grande derivó en la intervención de efectivos de la Unidad Regional XI, quienes detuvieron de inmediato al implicado -identificado como Reinaldo P. (42)- y lo trasladaron a una dependencia policial.

Por estas horas el implicado continúa tras las rejas en una dependencia policial y a la espera de ser trasladado a sede judicial en donde deberá explicar por qué llevó bajo engaños a un pequeño, de una localidad a otra y sin el permiso de los padres de la criatura.

El héroe en esta historia fue Cristian Da Silva, chofer de ómnibus que habitualmente realiza el recorrido de Aristóbulo del Valle-Campo Grande y que permitió rescatar al pequeño de 11 años.

En diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, Da Silva dio detalles de lo ocurrido el pasado martes cerca de las 19 cuando su intervención fue vital para la criatura.

En primera instancia relató el momento en que advirtió que algo no estaba bien entre dos de sus pasajeros de ese día y cómo la actitud de un nene le llamó poderosamente la atención.

“Ellos subieron en la rotonda de Aristóbulo del Valle, y al poco tiempo el chico comenzó a llorar, cuando le pregunté qué estaba pasando me dijo que se iba a Campo Grande y que el señor le iba a regalar una bicicleta”, comentó el trabajador del volante, quien reconoció que es la primera vez que le sucede algo así arriba del colectivo.

También agregó que su sospecha de que algo malo estaba sucediendo aumentó cuando tuvo un pequeño intercambio con el hombre.

“Primero me dijo que era el papá del chico y luego el padrastro, pero el menor me dijo que no conocía al hombre y seguía llorando”.

Una vez que llegaron a destino, bajo llanto el chico se rehusó a bajar del colectivo, por lo que el chofer, una vez que rindió la recaudación con boletería, se dirigió hacia la casilla de la Policía apostada en la terminal de ómnibus.

Al regresar a Aristóbulo tras dar aviso a la Policía de lo ocurrido, se enteró que los familiares buscaban al pequeño.

“Les conté lo que estaba pasando, que había un chico llorando que no quería bajar del colectivo y que venía con un señor que le dijo que supuestamente le iba a dar una bicicleta. Y les dije que ya eran las 20 y que cómo ese chico iba a volver para Aristóbulo”, contó.

A su vez comentó que los efectivos se acercaron a la unidad y luego de identificar al hombre lo detuvieron.

En 2019, el detenido fue acusado de intento de abuso por una de sus empleadas.

“Es la primera vez que me pasa una cosa así, como hace años que estoy en la línea Aristóbulo-Campo Grande conozco a la mayoría de las personas que viajan con nosotros”, señaló.

Tras contar a los efectivos lo que estaba sucediendo, Da Silva retomó sus actividades –debía volver a Aristóbulo del Valle-, y al llegar a la empresa se enteró que los familiares estaban buscando al chico.

En otro punto de la charla, Da Silva contó que “el hombre le mintió a los hermanos del nene, les había dicho que era mecánico de la empresa, y la verdad es que nunca trabajó en la empresa”.

A su vez, añadió: “Les avisé a mis colegas que el nene estaba bien, que se quedaran tranquilos que después de hacerle la revisión médica le iban a llevar con sus familiares”.

“Reaccione enseguida, viaje pensando en que el hombre estaba secuestrando al chico, nunca dude en avisar a la Policía”, cerró Da Silva.

A partir del relato del trabajador del volante, efectivos de la Policía de Misiones procedieron a la detención del presunto captor y dieron intervención a la Comisaría de la Mujer local, quienes se hicieron cargo del procedimiento, como indican los protocolos.

La víctima fue trasladada a su localidad bajo resguardo de los pares de la Comisaría de la Mujer de Aristóbulo del Valle. Fue él mismo quien indicó donde vivía, lo que permitió que fuera entregado a sus padres.

Los uniformados notificaron lo sucedido y aconsejaron que se realice la correspondiente denuncia.

También, se dio intervención a la Defensoría de Menores y Secretaría de la Niñez de la Municipalidad

Fuerte antecedente

Como publicó este matutino, sobre Reinaldo P., pesa una denuncia policial por un ataque sexual a una joven ocurrido en 2019.

Esta grave acusación ocurrió el 9 de abril de 2019 y entre las pruebas en su contra la víctima presentó una grabación que había logrado registrar en medio del ataque sexual.

En el material probatorio, se escucha que la joven dice: “No, no, no quiero. Te estoy diciendo que no”, a lo que el agresor respondió: “Yo te voy a c… o te juro por Dios que te mato”.

Según describió la denunciante, ese martes a las 22 su patrón -Reinaldo P., que entonces tenía 37 años- se ofreció a llevarla hasta su domicilio, pero por el camino desvió su Ford 350 y condujo hasta un lugar oscuro y desconocido para la chica.

Se detuvo y comenzó a forzarla para mantener relaciones sexuales.

La víctima, que tenía 19 años, llegó a manifestarle que era portadora de HIV, lo que no impidió el ultraje. Después el acusado no pudo arrancar el vehículo y salió a pie para buscar auxilio, circunstancia que fue aprovechada por la víctima para escapar del sitio. Radicada la denuncia, personal de la comisaría local procedió al secuestro del Ford 350 en el lugar donde la joven manifestó que ocurrió el hecho.

Más tarde el sospechoso fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. Según pudo saber El Territorio en base a fuentes consultadas, pese a las pruebas en su contra, meses después fue liberado. Tampoco se registran ingresos al Servicio Penitenciario Provincial.