Cabo Verón: "No midieron las consecuencias y me llevé la peor parte yo y mi familia"

martes 25 de julio de 2023 | 11:45hs.

"La caída en la pileta me provocó una lesión dejándome parapléjico, donde tuve varias intervenciones quirúrgicas. Hoy estoy con tratamiento de psicólogos y psiquiatras, se hace muy pesado esto". La frase le corresponde a

Michael Verón, de 26 años, quien fue víctima de un ritual de "bienvenida" en el destacamento militar de Apóstoles cuando aspiraba a convertirse en suboficial. El hecho ocurrió el 8 de junio del 2022. El muchacho sigue internado y contó que perdió el conocimiento "21 días". Su familia denunció en aquel momento que el joven había sido humillado y forzado a tomar bebidas alcohólicas, entre otros abusos.

Verón participaba en un almuerzo en el Club de Suboficiales del Ejército en Apóstoles para celebrar su egreso y el de otros cuatro jóvenes que se iban a incorporar al Regimiento de Monte 30, cuando sufrió el desplazamiento de la cuarta y quinta vértebra de la columna. Las lesiones ocurrieron cuando el joven fue arrojado a una pileta.

Durante el ritual, que es conocido como "bautismo" o "iniciación", le hicieron hacer un asado para todos pero no se lo dejaron comer" y "le hicieron tomar vino puro con fondo blanco, mezclado con chimichurri, limón y otras bebidas alcohólicas", había contado Mónica, la madre del joven.

A más de un año de ese brutal episodio, Verón contó que "muchas cosas no recuerdo. Fue el 8 de junio del año pasado cuando mi familia recibió la peor noticia que nos cambió la vida a todos. Estaba haciendo la carrera militar y me hicieron la bienvenida en el destacamento de Apóstoles". Añadió en diálogo en Radio con Vos: "Cada actividad que se hacía estaba ordenada, no me acuerdo si me caí o me empujaron o me tiraron. Acá los chicos no midieron las consecuencias y me llevé la peor parte yo y mi familia".

El soldado estuvo 21 días internado en Misiones y, al levantarse, estaba con un "fuerte dolor" e "intubado". Actualmente sigue hospitalizado en una clínica de rehabilitación en la provincia de Buenos Aires .