Dos empleados municipales robaron una valija a turistas

martes 25 de julio de 2023 | 6:03hs.

En la tarde de ayer la policía de San Ignacio, tras investigaciones realizadas con el aporte de las cámaras de seguridad de un supermercado local lograron capturar a dos autores del hurto de una valija a un turista, que llegó a la localidad a visitar y conocer las reducciones jesuíticas.



El hecho con características inusuales del que fueron víctimas Nahuel Over y su familia, sucedió luego de recorrer lugares turísticos como las cataratas, cuando decidieron hacer una parada en San Ignacio para conocer las reducciones.



En tanto, la normalidad de un viaje para conocer la provincia se vio empañada cuando personas que cobran estacionamiento en el predio a las Reducciones de San Ignacio, en lugar de cuidar las pertenencias de los visitantes, hurtaron una valija con toda la ropa de los dos hijos del matrimonio y otros objetos.



Una vez que Nahuel Over realizó la denuncia sobre lo ocurrido y tras investigaciones realizadas por la Policía, se logró dar con los autores del hecho, que resultaron ser los cobradores de estacionamiento en las reducciones.



Los autores fueron identificados como Ernesto B. y Diego B., a raíz de los aportes de imágenes y videos de un supermercado situado en la zona. Over, después del esclarecimiento del hecho dijo “es un trago amargo el vivido. Veníamos bien y jamás imaginamos vivir algo así. Sabemos que en todos lados hay gente mala y también buena, pero que porten un chaleco municipal duele, porque se supone que son personas que cuidan nuestras cosas”.



En esa línea, el oriundo de Tres Arroyos, Buenos Aires, dijo “nos vamos maravillados por lo que ofrece la provincia pero tristes por esa situación”. En tanto que Victoria, esposa de Nahuel, dijo ”duele lo ocurrido, porque son las pertenencias de nuestros hijos. Vemos que hay muchas carencias en la provincia como hay en muchos lugares del país, pero nada justifica lo ocurrido”.



A su vez, manifestó que “no recuperamos ni la mitad de lo que había en la valija, pero nos tenemos que volver. Así que, con un trago amargo de por medio nos volvemos a Buenos Aires. Estaremos pendientes sobre la continuidad del tema”, cerró.



En tanto que desde la policía de San Ignacio indicaron: “Al tomar conocimiento del hecho, personal de esta División procedió a realizar averiguaciones con vecinos y constatación de filmaciones de cámaras de seguridad de los locales comerciales de la zona, constatándose las personas que sustraen la maleta son los ciudadanos Ernesto B. y Diego B”.



Ante la identificación de los delincuentes, comenzaron la búsqueda correspondiente y siendo las 16.20 de ayer, en la intersección de la calle Uruguay y Pellegrini, se observó a los sujetos que trasladaban un bolso de similares características al que fuera sustraído, por lo que se procedió a interceptarlos.



Al darse cuenta que se trataba de los delincuentes buscados, los efectivos procedieron a la detención de los hombres y a la incautación de la valija junto a las prendas de vestir que contenía en su interior.



Victoria, madre de la familia, dijo “estamos muy conformes con el proceder policial porque de verdad estábamos muy desesperados. Pasamos una tarde terrible con los chicos llorando. Porque a pesar de ser sus cosas materiales ellos tienen su apego”.



“Ojalá que esas personas sigan presas, aunque no creemos que eso vaya a pasar” indicó la damnificada.