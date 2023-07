Las marcas de yerba mate que crecen fuera de Misiones

lunes 24 de julio de 2023 | 7:35hs.

Marta Oria, subgerente de Promoción y Desarrollo del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) conoció a los emprendedores bonaerenses “en la Feria Matear. Tienen cerveza, mates y están avanzando con una marca de yerba”. En diálogo con El Territorio, Oria explicó que “hay muchas marcas nuevas que hacen un convenio de fason con alguna empresa de Misiones. Se encargan del secado y el envasado”. Fason es una expresión procedente de la lengua francesa que se utiliza sobre todo en Argentina y Uruguay para señalar la manufactura por pedido de un tercero, propietario de una maca.

Aclaró Oria que “para habilitar las marcas de yerba mate, el proceso de fason tiene que hacerlo algún establecimiento que esté inscripto en el Instituto”. La dinámica no es nueva y desde el Instituto también se impulsa la modalidad, “porque cuando no sos productor yerbatero, no tenés un yerbal y no estas en Misiones igual podés tener tu marca”, enfatizó Oria. Desde pequeños emprendedores a grandes cadenas optan por los servicios de fason que bridan varias empresas de Misiones. “Hay un supermercado muy grande como Carrefour que tiene su marca de yerba y contrató el servicio de fason a una empresa de Oberá”.

Destacó Oria que “eso también es venta de yerba mate, porque legalmente está la figura del fason reconocida por el Instituto”. Existen en el marcado una gran cantidad de marcas de yerba mate que se comercializan en otros mercados, “porque el cliente viene y elige el tipo de yerba que quiere. Hay incluso casos de barbacuá y hay establecimientos que también lo hacen”.

Mencionó el crecimiento de “cada vez más marcas tipo gourmet que son de Buenos Aires. Emprendedores de allá que eligen la empresa que le hace el fason en Misiones. Sos dueño de la marca, pero la yerba es de la zona productora”. Aseguró Oria que “no es nueva la metodología, se usa mucho y una de las empresas que más trabaja brindando servicios de fason es la empresa Urrutia para marcas importantes”.

La ruta hacia marcas de yerba mate orgánicas

Desde la Asociación Ruta de la Yerba Mate confirmaron que “constantemente hay pedidos para desarrollos de nuevas marcas en Chile y nuevos mercados con origen en Centroamérica”, dijo Alejandro Gruber, quien preside la asociación. “Por semana hay unos cinco pedidos para desarrollos de nuevas marcas y al menos cuatro quieren incursionar en la yerba mate orgánica y la restante es mínimamente agroecológica”, confió.

Gruber explicó que “desde la Asociación acompañamos el proceso, contactándolos con establecimientos para el convenio de fason. Hay mucha gente joven, matrimonios, emprendedores que proyectar su marca propia”. Contó que, como valor agregado, “llegan con diseñadores, especialistas en marketing y le dan su impronta al diseño de sus paquetes, apuntando exclusivamente a consumidores extranjeros”.

Llegan los emprendedores, “con muy buenos proyectos de cómo ubicar el producto en nuevos mercados y de una manera distinta, con un muy buen packaging. Generalmente son los más innovadores y esto también es positivo para las grandes industrias y las tradicionales”, agregó.

Desde su análisis, “todo el movimiento que se genera con impulso desde otras provincias provoca que las marcas renueven su oferta, mejoren su cartera y líneas de productos e incluso refuercen sus puntos de venta en la Argentina para no perder terreno. Las nuevas marcas vienen con un trabajo hormiga que no se detiene”.

Adelantó el titular de la Ruta de la Yerba Mate que “la gente que tiene el co-branding de la marca Juan Manuel

Fangio, nos pidió asistencia porque quieren desarrollar una marca de yerba mate”.

Similar al caso de Matías Morel y Giuliana Albanese, de la marca Laska, Gruber reconoció que “muchas tiendas que venden mate ya están buscando el salto hacia la marca propia, porque tomadores de mate hay en todo el mundo”.