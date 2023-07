Seguirá detenido el acusado de raptar y violar a una mujer

domingo 23 de julio de 2023 | 6:03hs.

Un hombre continuará con prisión preventiva tras haber sido detenido el martes último por el abuso sexual y lesiones de una mujer de 47 años en situación de calle, a la que aparentemente mantuvo privada de la libertad durante tres semanas en una casa del barrio porteño de Villa Devoto.

En tanto, la expareja del imputado, Luciano Sebastián Calvo (38), lo consideró un “monstruo” y reveló que durante la relación con él sufrió distintos episodios de violencia de género.

El juez Criminal y Correccional 25 porteño, Alejandro Villanueva, hizo lugar al pedido realizado por la Unidad Fiscal de Flagrancia Oeste, a cargo del fiscal Sebastián Corral Galvano, y dictó su prisión preventiva por “abuso sexual con acceso carnal, privación ilegal de la libertad, lesiones agravadas, desobediencia y resistencia a la autoridad”.

Tras ello, el magistrado se declaró incompetente en el caso y remitió el expediente a la justicia nacional. En ese marco, Laura, expareja del acusado, dijo al canal Telefe que Calvo “es una persona violenta”, aunque no creyó que fuera “capaz de llegar a secuestrar a alguien tanto tiempo, abusar y golpear”.

“La última vez que lo vi me tuvo un día y medio encerrada, me quitó el celular y por suerte logré volver a mi casa. Habíamos tenido situaciones de violencia, uno de los vidrios que está roto en la pieza de él lo rompí yo pataleando tratando de irme, pidiendo auxilio pero nadie me escuchó”, recordó.

En esa ocasión, ocurrida en diciembre de 2022, la mujer pudo salir del lugar porque le dijo que se tenía que ir a trabajar y le devolvió el teléfono, tras lo cual decidió “no verlo nunca más”.

“En 2019 le hice una denuncia porque me había quitado el celular, volví a la casa de él con policías, él me sorprendió, salí corriendo de la casa y por suerte la policía lo detuvo y por pedido de él no ratifiqué la denuncia”, contó Laura, quien conoció a Calvo “en el trabajo” y estuvo “de novia muchos años”.

Según la víctima, la relación “pasó a ser muy sofocante” ya que le “hacía videollamadas todo el tiempo” y que pensó que “sus celos eran por amor”.

“Pasé muchas situaciones violentas, no me llegó a dar una paliza, pero sí trató de ahorcarme o darme una trompada”, sostuvo y concluyó: “La verdad que no se que lo llevó a ser tan monstruo, últimamente era un monstruo y me pone triste lo que le pasó a esa chica porque se cómo es él enojado, es un monstruo”.