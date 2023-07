Wanda Nara reapareció en las redes y dio consejos que descolocaron a sus seguidores

jueves 20 de julio de 2023 | 13:15hs.

Wanda Nara volvió a las redes sociales luego del posteo en el que abrió su corazón para dar breves detalles del difícil momento que atraviesa. En esta ocasión, se reportó con consejos muy especiales a sus seguidores, a quienes alentó a ingresar a su tienda online de productos de maquillaje para aprovechar las ofertas más jugosas.

“Recibí un regalo sorpresa con tu compra superior a 15 mil”, se leyó en una imagen que compartió con alegría para que nadie se quede afuera de estas promociones especiales. Sin embargo, los usuarios quedaron descolocados, ya que esperaban que hiciera más declaraciones sobre su estado de salud.

Wanda también comunicó una feliz noticia en medio de tanta incertidumbre: anunció la apertura de un local en un shopping de Ushuaia, uno de los puntos turísticos más visitados en estas vacaciones de invierno.

Qué dijo Wanda Nara sobre su salud

Después de varios días en de estar inactiva en las redes sociales, Wanda Nara había compartido la primera foto después de su internación donde se la vio sonriente en un auto mientras viajaba por Buenos Aires.

La conductora ya se había lanzado a su Instagram en otra postal que subió a su feed de Instagram, en la que explicó que se encuentra a la espera de los resultados de los últimos estudios a los que se sometió.

“El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien”, expresó.

Luego, la influencer explicó que se fue a la misma clínica para hacer otros estudios en un lugar especializado: “Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios”.

También, en ese posteo, enfatizó que le había ocultado a sus hijos lo que estaba ocurriendo por sus propios miedos y porque no tenía todavía un “diagnóstico certero”: “Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio”.

Por último, Wanda fue clara con respecto a la forma de hablar con sus nenes. “Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos”, cerró.