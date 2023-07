Corte de Luz: Transener trabaja en el desperfecto y Misiones genera energía para reestablecer el 30% del servicio

martes 18 de julio de 2023 | 9:03hs.

Toda la provincia de Misiones se encuentra inmersa en un corte general de energía que comenzó pasadas las 7 de este martes, producto de un desperfecto en la lína de 500kv que abastece a la tierra colorada desde Corrientes. Pasadas las 9 la empresa Energía de Misiones acutalizó al información sobre el inconveniente e informó que la falla se produjo en el sistema "de la empresa Litsa (Transener)", y que los técnicos trabajan en el desperfecto mientras Energía de Misiones puso en marcha un protocolo de emergencia para abastecer al 30% del mercado local con generación propia.

Esto hará que en algunas zonas de Misiones el servicio se reestablezca, mientras que en otros sectores se deberá aguardar la reparación del sistema central. A esta hora, en Energía de Misiones, desconocen el tiempo que le demandará a los técnicos de Transener resolver el inconveniente, pero destacan que estos trabajan de forma intensa para que sea lo antes posible.

Por parte de la empresa Transener se desvincularon del inconveniente asegurando que no existe en sus sitema desperfecto alguno, y que la falla está en un sector que ya no corresponde a su servicio. Por lo que no son ellos quienes deben resolver la situación. "Los cortes en la demanda eléctrica que afectan distintas localidades de la provincia de Misiones corresponden a una falla en un Reactor de Línea en la Estación Transformadora de San Isidro, la cual no es operada por la Compañía", afirman.