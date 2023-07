Por bajas temperaturas reciben hasta 30 llamadas diarias por asistencia

domingo 16 de julio de 2023 | 3:00hs.

La llegada de la ola polar vulnera aún más a las personas que se encuentran en situación de calle y al menos 30 vecinos al día notifican alguna situación de carencia en Posadas. En este contexto, la Patrulla Urbana y el Ministerio de Desarrollo Social refuerzan sus operativos de ayuda, pero resaltan que no pueden actuar contra la voluntad de alguien mayor de edad que no quiera resguardo.

En diálogo con El Territorio, Claudio Vázquez, subsecretario de Acción Social, mencionó que durante las recorridas se le invita a la persona para que asista a un lugar resguardado y pasar la noche. Al ser mayores de edad, no se los puede obligar, a menos que sea una familia con niños.

"Desde el ministerio pudimos dar tres lugares para que esas personas puedan estar contenidas en las noches. El Centro de Asistencia Transitoria para Adultos Mayores (Catam), que funciona en uno de los pabellones del Hospital Pedro Baliña, la Fundación Filipos y Operación Rescate, que es una ONG, ubicada en Ayacucho, entre Tucumán y Salta", detalló Vázquez en cuanto a los centros de contención.

En la misma línea, aclaró que estos lugares pertenecen a organizaciones cristianas y los alojados no pueden ingerir sustancias o salir varias veces en la noche. Esto produce el rechazo de algunos que están en situación de calle y prefieren quedarse en la intemperie.

Ante eso, desde los organismos que trabajan la problemática, le ofrecen comida, frazadas y ropas de abrigo. "Hay entre 15 y 20 personas en situación de calle, que son los que le encontramos todo el año y ya sabemos donde están. Después tenemos las personas golondrinas, que son de otras provincias y se quedan por el turismo. Son artesanos,malabaristas que conocemos, y ellos sí, acceden al lugar y al día siguiente vuelven a sus actividades", sostuvo el subsecretario.

Por su parte, Belén Reyes, directora del área de Niños, Niñas y Adolescentes, contó el trabajo que realizan con la Patrulla Urbana Municipal. "El viernes tuvimos alrededor de 30 llamadas por pedido de asistencia. Del total, cinco personas fueron trasladadas con éxito al albergue que está por la calle Ayacucho".

Asimismo, la funcionaria comentó que la invitación es para que la persona acceda voluntariamente. "Hay una mujer que está por la (ex) ruta 213 que siempre nos llaman pidiendo asistencia, se la llevó al albergue de Garupá, pero ella se vuelve a escapar. Entonces le damos frazada y abrigo para que al menos pueda sobrellevar el frío un poco mejor".

Otro de los casos que mencionó Reyes, se trata de un hombre que está en situación de calle sobre la ruta 12, frente al Campus de la Unam. "Es una persona que tiene un retraso madurativo y que cobra su pensión pero no quiere salir de ahí. Ya lo hablamos incluso con la Policía y nos dicen que si no está cometiendo ningún delito no se le puede sacar de la vía pública. Tratamos siempre de convencerlo y de mantener limpio el lugar. A veces vamos y realizamos una limpieza, hacemos cambio de colchones y dejamos abrigos".

En lo que refiere a las familias mbya, la mayoría accede al resguardo e incluso ya conocen el lugar y asisten por su cuenta. Desde la Dirección de Niñez les piden que los chicos no vendan en la vía pública y que los resguarden.

En el mismo marco, con la llegada del frío reciben hasta diez pedidos diarios de frazadas y ropas. Se tratan de pedidos de colaboración de personas que no viven en la calle, pero sí están carenciados en lo que refiere a ropas de abrigo. Desde el organismo lo asisten con donaciones con el fin de que puedan sobrevivir a la ola polar.

"Ante la situaciones de vulnerabilidad de los niños y las familias, siempre acudimos. El año pasado la dirección tuvo alrededor de 710 casos en total. Ahí hablamos de personas en situación de calle, personas con casos judicializados y casos de pedidos de actuación desde las instituciones escolares. Fuimos realizando los talleres en los barrios, trabajando y concientizando y este año los casos de vulnerabilidad disminuyeron", cerró la directora Reyes.



Para tener en cuenta

Personas en situación de calle

Para solicitar asistencia a personas en vulnerabilidad ante el frío el contacto de la Patrulla Urbana Municipal es 376-4671686. En tanto, el contacto de Acción Social es el 376-5239673.