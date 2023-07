Un modelo argentino sería el causante de la separación de Ricky Martin y Jwan Yosef

sábado 15 de julio de 2023 | 9:00hs.

Luego de una oleada de rumores que venían pregonando una fuerte crisis matrimonial, en las últimas semanas Ricky Martin reconoció que su relación con Jwan Yosef había llegado a su final. El cantante nacido en Puerto Rico lo hizo a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, marcando una distancia por ahora definitiva con el pintor sueco de origen sirio.

Desde que la separación tomó estado público, muy pronto comenzaron las especulaciones acerca de cuáles habían sido los motivos por los cuales decidieron tomar caminos distintos, pese a la familia que lograron armar con dos hijos en común durante los poco más de seis años de relación que edificaron. Y si bien desde ambos lados aseguraron que la disolución fue en buenos términos y de común acuerdo, empezó a surgir un nombre y un hombre como potencial “tercero en discordia”.

Quien destapó la olla fue Ángel de Brito desde su cuenta de Instagram para dar a entender que el cantante de éxitos pop como “Livin La Vida Loca” o “Por arriba, por abajo”, habría incurrido en una infidelidad que desató todo este conflicto.

El conductor de LAM (América) señala al argentino Santiago Elissalt como el nuevo compañero del intérprete a quien, al igual que su ex pareja, conoció a través de las redes sociales hace algunos meses. “Según se supo, habría un nuevo amor en la vida del portorriqueño: un modelo de 30 años oriundo de Mar del Plata”, comenzó diciendo De Brito.

“Se habría conocido con Ricky en Mendoza a finales de febrero, cuando el cantante fue allí a brindar un show de su gira”, agregó a continuación para adelantar el material que iba a poner en pantalla. “Le vamos a mostrar al nuevo chongo de Ricky Martin”, anunció el periodista.

“Hace Only Fans y muestra todos sus atributos, todos, que no se pueden mostrar. Tiene una cuenta que comercializa contenido a través de las redes y allí lo habría conocido Jwan Josef, que se lo habría mostrado a Ricky. Y el cantante le habría escrito al modelo”, prosiguió de Brito con el relato de esta posible infidelidad y dando más detalles del perfil del modelo marplatense.

Asimismo, de Brito dijo que el cantante boricua y Santiago habrían compartido momentos previos y posteriores al show en el que supuestamente se conocieron, lo que sería el inicio de una incipiente relación. “Parece que empezaron una relación por Instagram y Ricky le habría mandado el avión privado para que lo lleve a Mendoza cuando dio su recital acá. Así que fue previo a anunciar su divorcio”, planteó el conductor.

Luego del anuncio de la separación, Ricky Martin no dejó de mostrarse activo en sus redes sociales, mientras que Yosef optó por un perfil más bajo. El artista prefirió mantenerse en silencio y alejado de Internet, aunque en las últimas horas dio señales al publicar dos imágenes en su Instagram. Allí se lo ve relajado en una casa en Los Ángeles a la que le agregó el siguiente epígrafe: “Cuidado, amoroso y cariñoso”.

Las imágenes provocaron miles de reacciones de parte de sus seguidores, e incluso una que no pasó desapercibida: el propio cantante boricua no pudo resistirse y le comentó a su ex: “HBB”, abreviación de la palabra árabe habibi, que significa “mi amor”.