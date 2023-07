Crece la preocupación en San Ignacio por el robo de lanchas

miércoles 12 de julio de 2023 | 6:06hs.

La inseguridad creciente alerta a los vecinos que viven en diferentes barrios costeros de San Ignacio, como el country Cueva del Teyú, la reserva natural Monte Victoria y el Club del Río. El último hecho conocido fue el robo de un lancha de Prefectura Naval Argentina (PNA) que estaba amarrada en la subdelegación de la citada localidad y que luego fue ubicada sin motor en la costa paraguaya.

Según un relevamiento realizado por este medio a fines de mayo, a esa altura del año ya eran más de medio centenar los damnificados por distintos hechos de hurto y robo.

Pese a tener cerca el destacamento de Prefectura Naval y un escuadrón de Gendarmería Nacional, reclaman que, ante las denuncias “nadie tiene que ver con nada”.

“La zona de Teyú Cuaré está siendo afectada por estos eventos que fueron bastante masivos. En la colonia hubo varios casos. Uno fue el del Club de Pesca, de varios lugares llevaron kayaks, a otra persona que vive al lado del Club del Río le entraron a la casa. Lo alarmante es que están en la mira de nuestra zona, teniendo en cuenta que tenemos el Paraná y la frontera cerca”, describió uno de los damnificados y propietario de la reserva natural Monte Victoria, Jorge Rodríguez Leyría.

En diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, remarcó que “la usurpación y el contrabando son temas delicados, pero suceden aquí en San Ignacio”.

El entrevistado reconoció que “fui denunciante porque hacían la vista gorda a estos eventos y fue muy complicado. Los carteles que tengo de la reserva fueron extraídos y hubo varios hechos de vandalismo”.

Sobre su caso en particular, comentó que los delincuentes ingresaron a su casa dentro de Monte Victoria el 22 de mayo del año pasado y “la dieron vuelta”.

“Son casi diez hectáreas que tenemos hace 23 años y nunca pasó nada, me pasó a mí ahora. No me robaron objetos electrónicos, buscaron dinero y armas de mi padre”, puntualizó.

“Estas cosas, para mí, despiertan alarmas y están vinculadas a otras”, advirtió.

A su vez, situó que “un hurto es una cosa, pero si pasan a ser robos con presencia de gente, puede ser más grave y puede haber damnificados no por cosas materiales. Yo estoy solo, a ocho kilómetros del pueblo, en medio del monte y sin teléfono, entonces es complicado”.

Sobre esta línea, ahondó que la seguridad en la zona es escasa y que dependen del destacamento de Prefectura Naval ubicado en Puerto Maní, en Corpus, aunque la jurisdicción costera, por ser fronteriza, incluye a la Gendarmería Nacional.

“En San Ignacio tenemos un escuadrón enorme pero no hay presencia activa de Gendarmería, y eso llama la atención. En Prefectura siempre están activos”, analizó.

“Acá lo que tenemos es miedo porque no sabemos lo que va a pasar y estamos en el medio del monte”, recalcó el propietario de la reserva natural, a la que se accede recorriendo durante cinco kilómetros por el mismo camino que lleva al Teyú Cuaré y Club del Río.

Además, consideró que “la lancha es un elemento muy útil para el contrabando, o para cruzar y venderla del otro lado”.

“Muchos lugares con embarcaciones van a tener que ver cómo se mejora la seguridad, el municipio o a quién le corresponde porque cuando pasan estas cosas nadie tiene que ver con nada”, concluyó.

Robo y hallazgo

La situación es tan dramática que delincuentes transfronterizos robaron recientemente una embarcación de Prefectura Naval. Según lo denunciado, desconocidos se llevaron la lancha con las siglas BP-5107 del amarradero de la fuerza de seguridad nacional.

El parte oficial indica que “de inmediato se destacaron patrullas en búsqueda, trascurrido un tiempo de averiguaciones con personal perteneciente a la Armada Paraguaya de la base Puerto Paraíso, se logró localizar el casco del BP-5107, en costa paraguaya a la altura frente al kilómetro 1630 sin su correspondiente motor (Mercury 60 HP), procediéndose a la entrega del casco a la Prefectura”.

Por este hecho fue relevado todo el personal del destacamento local de Prefectura.