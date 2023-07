Prisión preventiva al imputado por intento de femicidio

martes 11 de julio de 2023 | 6:03hs.

José Daniel Lemmentyinen (43) permanece detenido en la UP de Cerro Azul.

Los antecedentes que pesan sobre José Daniel Lemmentyinen (43) grafican su peligrosidad, ya que luego de ser detenido como acusado de apuñalar a su concubina, logró fugarse de la comisaría de Cerro Azul donde se hallaba alojado.



Luego se mantuvo prófugo 19 días, hasta que su propia hermana avisó a la Policía que el hombre estaba en su casa y la había amenazado con lastimar a sus hijos si lo delataba.



En ese contexto, tras la recaptura del implicado, el pasado 5 de junio el Juzgado de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem apuró su ingreso a la órbita del Sistema Penitenciario Provincial (SPP) y fue ingresado a la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.



Lemmentyinen fue procesado con prisión preventiva por el delito de femicidio en grado de tentativa en perjuicio de Norma Inés Leite (35), quien era su pareja.



Según expediente, la noche del 18 de noviembre del año pasado la mujer bajó de un colectivo en la entrada a la localidad de Arroyo del Medio, de donde es oriunda, circunstancia en que habría sido apuñalada por el sospechoso, aunque ella no logró identificarlo.



Muy mal herida de un puntazo en el estómago, en un primer contacto con la Policía contó que fue atacada por un motociclista que luego huyó del lugar.



Si bien su concubino la acompañó al hospital local, en todo momento mostró muy nervioso y bajo evidente efecto del alcohol.



Fue así que no tardó en entrar en contradicciones y brindó tres versiones distintas del hecho. Primero dijo el atacante había sido un desconocido que escapó en una moto, después que Leite se autolesionó y finalmente terminó reconociendo que hirió a la mujer, aunque argumentó que fue en defensa propia.



Tres versiones de un hecho

Tantas discordancias en su relato lo pusieron en el centro de la escena, terminó detenido y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Cinco.



Como primera medida fue incautada para pericias de rigor su camisa, la cual a simple vista tenía manchas de sangre, al igual que su teléfono celular.



Asimismo, el correspondiente test de alcoholemia determinó que presentaba 2,04 gramos de alcohol por litro de sangre. Es decir que se hallaba alcoholizado.



La víctima sufrió una lesión punzocortante en el estómago que afectó órganos internos, al extremo que tuvieron que extirparle el bazo. Leite estuvo internada en terapia intensiva, su recuperación resultó favorable y días más tarde fue dada de alta.



Con relación a las diferentes versiones que dio el sospechoso, primero mencionó que se hallaba en la casa de su hermana, en la zona rural, cuando su pareja lo llamó porque un hombre en moto le asestó una puñalada y escapó.



Luego, presionado por los uniformados, indicó que la víctima se había autolesionado con el cuchillo en medio de una discusión de pareja.



Por sus propios dichos y estado etílico el hombre se fue complicando cada vez más y su relato se llenó de fisuras.



Finalmente, acorralado en sus propias contradicciones, terminó diciendo que su pareja tomó un cuchillo y trató de lesionarlo, ante lo cual él se defendió y la lastimó sin querer.



Es más, mencionó que horas antes habían tenido una discusión y que ella se fue, pero la situación se desmadró cuando él fue a buscarla a la parada de colectivos.



La misma noche del hecho Lemmentyinen quedó detenido en la comisaría de Cerro Azul.



Pero en la noche del pasado 8 de mayo logró forzar la reja del calabozo donde estaba alojado, cruzó un patio interno y ganó la calle.



La evasión recién fue constatada en los primeros minutos del día siguiente en el conteo de presos. En la misma celda se hallaban otros dos reos, quienes si bien no huyeron, tampoco alertaron a la guardia de lo sucedido.



Asimismo, la Jefatura de la Policía de Misiones inició una investigación interna para determinar si hubo negligencia o complicidad por parte de efectivos de la dependencia.



El imputado se mantuvo prófugo durante 19 días, hasta que el 27 de mayo fue recapturado.