Murió el agricultor baleado por su hermano en Bonpland

martes 11 de julio de 2023 | 6:05hs.

El ciudadano brasileño Valdecir Nunes (50), quien había recibido un disparo de escopeta a mediados de junio mientras mantenía una discusión por terrenos con su hermano en la localidad de Bonpland, falleció en horas del mediodía de ayer. El presunto autor del hecho, identificado como Roberto Carlos Nunes, continúa prófugo de la Justicia y podría agravarse su situación con el fallecimiento de la víctima.



Mediante fuentes policiales este matutino pudo constatar que el agricultor con domicilio en San Javier, perdió la vida tras permanecer internado por tres semanas en la sala de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Madariaga de Posadas.



Fueron los familiares quienes informaron a los agentes de la Unidad Regional VI de Alem, que Valdecir murió cerca de las 12.30, debido a las lesiones recibidas en el abdomen por el arma de fuego, padeciendo heridas también en el hombro y tórax.



Por lo último, se puso en conocimiento al Juzgado de Instrucción Dos de Oberá, quien dispuso que se proceda a la autopsia correspondiente en el cuerpo de la víctima, para determinar y constatar el deceso del paciente.



Por otro lado, agentes dependientes de la comisaría de Bonpland continúan una intensa búsqueda para hallar a Roberto Carlos, acusado de intento de homicidio, quien se fugó momentos después de haber presuntamente ejecutado el disparo en el sector abdominal de su familiar de 50 años. No se descarta que haya huído a un país limítrofe.



Discusión por terrenos

Como oportunamente informó El Territorio, la discusión y posterior agresión a balazos se produjo cerca de las 18.30 del pasado 19 de junio, en el marco de una aparente disputa por la tenencia de terrenos ubicados en Paraje Campiñas, una zona rural de la localidad citada.



La Comisaría local fue alertada sobre el ataque, por lo que de inmediato se dirigieron al sitio señalado. Allí pudieron constatar lo reportado, entrevistándose con Valdecir Nunes (50). El hombre tenía una herida sangrante en la zona del abdomen y estaba siendo trasladado al nosocomio local en el automóvil particular de un vecino.



No obstante, la víctima del ataque alcanzó a manifestar que su hermano Roberto Carlos había sido el autor de los disparos con escopeta. Sin embargo, para entonces el agresor, con domicilio en Almafuerte, ya se había dado a la fuga. Hasta el momento no se conoce su paradero y no se descarta que el acusado haya cruzado la frontera hacia el país vecino.



En tanto, Valdecir fue ingresado al hospital local, donde le dieron las primera atenciones, pero luego se determinó su traslado de urgencia al Hospital Madariaga, donde quedó internado con heridas de arma de fuego en hombro, tórax y abdomen. Finalmente, luego de 21 días, ayer se constató su deceso.



Por otro lado, su hermano y principal sospechoso, podría estar en una situación más comprometida, dado que la causa pasará, si la autopsia determina que fue el disparo el motivo de su fallecimiento, de homicidio en grado de tentativa a homicidio. Esto último prevé penas mínimas de entre 8 y 25 años de prisión.



En la causa interviene el Juzgado de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem, a cargo de la magistrada Raquel Zuetta.



Entregarse a la Justicia

Por otro lado, tres días después de que el acusado haya cometido el ataque contra Valdecir, se presentó ante el juzgado interviniente, un abogado que manifestó ser su defensor.



En su presentación, el letrado expresó que su defendido, Roberto Carlos, iba a entregarse en determinado momento para dar su versión de los hechos. No obstante, el abogado manifestó que para que esto suceda, deberían coordinar en qué términos y cómo será la entrega del presunto atacante ante la Justicia.



También comunicó esta situación a los agentes de la comisaría local, quienes estuvieron buscando durante los últimos días en la zona rural de la localidad de Bonpland, aunque sin poder dar con el paradero del familiar de Valdecir.

Otra causa en contra del prófugo

Roberto Carlos Nunes, presunto autor del escopetazo que significó la posterior muerte de su hermano, tiene otra causa en su contra que debe responder ante la jueza Raquel Zuetta. Mediante fuentes judiciales, este matutino pudo saber que el ahora prófugo está acusado de haber cometido abigeato, es decir haber robado ganado de una chacra de la zona.



Por el hecho, el hombre fue citado en dos oportunidades sin comparecer, por lo que tuvo una nueva citación pactada para el jueves 27 de julio.