Disparó a la victoria

lunes 10 de julio de 2023 | 6:01hs.

La 4ª fecha del Misionero de Pista, que fiscaliza la Femad, volvió a entregar grandes emociones en el Autódromo Ciudad de Oberá. El marco de público fue bueno y las finales entregaron emociones varias y nuevos ganadores para la actual temporada. Mientras que José Luis De Lima tuvo su bautismo triunfal en la Clase 1.



El piloto de El Alcázar, Juan Dos Santos (Ford) ganó por primera vez en el año en el TCM y se anota entre los candidatos a pelear el título; el piloto de Gobernador Roca Marcelo Kuchaski (Chevrolet) se tomó revancha de su exclusión en Posadas y también se anotó entre los ganadores del año del TC4000 Misionero. El obereño Rafael Morgenstern (Renault Clío) volvió a ganar en la Clase 3 y descontó en el campeonato.



Mientras que la Copa Fiat 1.4, disputó una entretenida carrera y tuvo como ganador en pista a Carlos De Ley, pero su auto no pasó la técnica y fue excluido, al igual que Marcelo Da Cruz, quien llegó segundo. Cuando parecía que el campeón Marcelo Smichowski iba a lograr su primera victoria en la categoría, el equipo de De Ley presentó una apelación y la clasificación final quedó en suspenso y ahora la Femad resolverá en la semana.



Se le dio al pistolero

En el Turismo Pista Clase 1, el piloto de Leandro N. Alem, José Luis De Lima (Fiat Uno) logró su primera victoria en la categoría.



El popular pistolero, cargó su arma y tuvo un auto contundente para anotarse como nuevo ganador de la categoría. De Lima estuvo a punto de ganar en su debut en Posadas en la primera fecha, pero a media vuelta del final se le rompió el auto.



En la segunda fecha también estuvo cerca y terminó segundo, y en la tercera, hizo la pole, venía ganando la serie y su auto se rompió. Largó 32 y llegó 5º; y ayer, como no podía ser de otra forma, tuvo que sufrir hasta el final para gritar su primera victoria.



Durante la final se escapó junto a Juan Pablo Abente (Fiat Uno) y cuando hizo una diferencia salió el auto de seguridad. Enfrió su cabeza y en el relanzamiento se volvió a escapar. Era un duelo de dos entre De Lima que controlaba los intentos de Abente. Sobre el final, a 2 vueltas del final empezó a llover lentamente y el de Alem tuvo que cuidar de más. Eso fue aprovechado por Abente quien se acercó y lo fue a buscar, pero no podía redondear la maniobra porque la pista iba cambiando muy rápido con las primeras gotas.



Llegó el final, el Pistolero disparó la alegría de su hinchada que lo fue a alentar. Segundo fue Juan Pablo Abente y lo mejor de la carrera pasó por el duelo por el tercer lugar entre, Carlos Mantilla (Fiat Uno) y Ezequiel Mieres (Fiat Uno), que quedó en manos del Indio Mantilla quien dio una clase de defensa.