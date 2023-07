Faltó el fútbol

lunes 03 de julio de 2023 | 6:01hs.

Partido para el olvido. Así se puede calificar a lo vivido ayer por la tarde en Santa Inés. Y es que Crucero careció de profundidad, mientras que Gimnasia y Tiro hizo gala de la tranquilidad en su condición de puntero. El resultado fue un espectáculo de poco brillo, un 0-0 que lo saca momentáneamente al Colectivero del descenso en el torneo Federal A pero que sigue dejando dudas en el juego cuando ya pasaron 19 fechas de la primera fase.



Aún así fue Crucero el que intentó crear algo de peligro con el habilidoso Mainero como estandarte en un primer tiempo chato y de nulas situaciones de gol. En los pies del cordobés llegaron los avances, encontrando sociedades con Soto por el lateral derecho y Pinti Álvarez al borde del área grande.



Pero al Colectivero le faltó la estocada final en los últimos metros de la cancha para vencer la resistencia defensiva del Albo salteño que encontró tranquilidad con la presencia del lungo Guido Milán. Precisamente el central se fue lesionado por un mal movimiento justo antes del pitazo final de una primera mitad poco vistosa.



Gimnasia prefirió regular cuidando el físico y aprovechando que Crucero no tiene la fórmula de la efectividad de otras temporadas. Muy inteligente por parte de un viejo lobo del ascenso como el Shaggy Forestello, sabiendo que el calor y la grama bahiana marcan la diferencia cuando falten las piernas en el ocaso.



Los ingresos de Heredia y Blanco le dieron algo más de posesión a la visita en el complemento. Pero todos los ataques fueron frustrados por la buena tarea de la zaga central, en especial la de Zarza quien no mostró fisuras en su estreno como titular. Cabe recordar que el binomio Portillo-Benítez no estuvo por acumulación de amarillas.



Definitivamente el encuentro cayó en un pozo del que nunca más salió en los últimos 15 minutos. Fue 0-0 en Santa Inés. Muy pobre desempeño para la cantidad de público que se acercó al estadio.



Crucero abandonó la última posición de la zona D pero ahora deberá cumplir con la fecha libre. Entonces lo de ayer puede ser un mal negocio en el acumulado. Eso está por verse.

El dato

El público volvió a acompañar a su equipo a pesar de las pocas garantías goleadoras y la presencia del Turismo Carretera en el autódromo posadeño.



Otras de las curiosidades de la tarde se dio en cancha, ya cuando se terminaba el partido. Y es que Macchi decidió reemplazar al capitán Pinti Álvarez y el 9 no lo tomó para nada bien. De hecho se quedó mirando al banco, incrédulo.

Lautaro Soto tuvo una actuación discreta al igual que Villarreal (11). Foto: Damián Molina

La gente se acercó en buen número al Andrés Guacurarí. Fotos: Damián Molina