Trece chicas cumplieron el sueño de tener una fiesta de 15 años

lunes 03 de julio de 2023 | 3:00hs.

El festejo de los 15 años sigue siendo un evento muy anhelado por las chicas que llegan a esa edad, pero costear una fiesta en los tiempos que corren no está al alcance de todos. Es por eso que un grupo de personas se unió para poder cumplirle el sueño a un grupo de quinceañeras misioneras.

En la jornada de ayer, trece chicas de diferentes localidades de la provincia, festejaron sus quince años en la Quinta La Juliana de Posadas. Emociones, expresiones de felicidad y alegría, se adueñaron de los rostros de las cumpleañeras y de sus familiares.

El evento se realizó por segundo año consecutivo y en ambas convocatorias, superaron las 400 inscripciones. En diálogo con El Territorio, contó que “la idea surgió con el fin de cumplir un sueño a las chicas. Es un trabajo solidario y a pulmón que planeamos seguir haciéndolo en otros años. Nos emociona y nos llena ver a tantos padres y cumpleañeras felices”, sostuvo.

Junto al organizador, se suma todo el equipo de trabajo de La Juliana que desde las primeras horas de ayer, trabajaron arduamente para que las agasajadas se sintieran a gusto. Un dj, una ornamentadora, un fotógrafo, dos esteticistas, cocineros y otros tantos trabajadores que se sumaron a la movida solidaria.

La comida, los tragos, los peinados, el maquillaje y los centros de mesas fueron realizados minuciosamente por manos voluntarias.

Asimismo, las protagonistas del agasajo deslumbraron con sus vestidos, algunos donados que fueron retocados a cada medida. Cada quinceañera podía concurrir con un máximo de diez invitados, aunque por cuestiones de pasaje, algunas pudieron viajar solamente con dos o tres familiares.

Por su parte, Carolina Ramos, mamá de una de las cumpleañeras agregó que se enteraron de la convocatoria por redes sociales y viajaron desde San Vicente. “Nos enteramos por Facebook y nos anotamos pensando que era toda publicidad. Nahiara, mi hija hace un tiempo que tiene ataque de epilepsia, entonces nuestras condiciones económicas no permitían festejar el cumpleaños de ella porque todo el dinero lo volcamos al tratamiento” contó mientras su mirada de emoción se concentraba en su hija.

En la misma línea mencionó que, hace tres semanas se enteraron que Nahiara fue una de las elegidas. Según expresó, la fiesta de 15 es un sueño que como madre no podía darle a su hija. Al enterarse, no podía creer,y dijo que solamente sentía felicidad y agradecimiento por la solidaridad de los organizadores.

“Venimos solas entre tres, no pudo venir nadie más de la familia porque somos de San Vicente. Nahiara cumple ahora el 7 de julio, así que hasta eso salió perfecto. Le hicieron el peinado, maquillaje y bueno el resto se consiguió como se pudo. Hoy en día, hacer una fiesta de 15 es muy complicado y la verdad que le den esa posibilidad a las chicas que no pueden festejar como sueñan es excelente. Estoy muy contenta y este momento va a quedar en mi recuerdo” , finalizó Ramos muy emocionada.

Las protagonistas

Vestidos de colores, brillos, peinados y maquillajes soñados, acompañaron la entrada de cada una de las cumpleañeras durante el inicio de la fiesta, antes del almuerzo. Juliana Ramirez, una de las quinceañeras agasajadas resaltó que se enteró hace dos semanas que era una de las elegidas. “Le añadieron a un grupo de whatsapp a mi mamá y ella me contó re emocionada y me quedé shockeada, hasta ahora lo estoy, todavía no caigo. Pude elegir peinado y maquillaje, es algo increíble porque no pensé nunca que iba a tener fiesta de 15. Sinceramente desde La Juliana cumplen el sueño de muchas chicas y ojalá sigan haciendo esto porque es algo muy lindo”, destacó.

Las cumpleañeras junto a sus familias que venían de otras localidades como San Vicente, Jardín América o Aristóbulo del Valle, fueron alojadas en la quinta desde el sábado por la noche.

Sobre la experiencia de organizar una celebración solidaria, Lascurain contó que el año pasado realizaron la primera edición y planean seguir haciendo. “Salió espectacular, muy lindo. La mamá de una quinceañera me llamó porque todavía mira las fotos y se pone contenta. Eso me da alegría y más batería para hacerlo otra vez. Es cumplirle el sueño a una chica y hay mucha gente que no puede hacerlo con la situación económica que estamos viviendo”, dijo.

De la misma forma, el organizador indicó que mucha gente se unió para ayudar. “Un amigo panadero nos regaló el pan, otro amigo nos donó algo de dinero, maquilladores y todo el personal que trabaja acá que se sumaron como voluntarios. Ver como se cumple el sueño de alguien te llena el espíritu y mientras esté vivo y tenga posibilidades voy a seguir organizando este festejo”.

El requisito de inscripción, era enviar una foto de la quinceañera con el nombre completo, su fecha de cumpleaños y contando brevemente con quién viven, qué les gusta hacer, por qué quieren festejar sus 15 soñados y por qué no pueden hacerlo.

“La iniciativa surgió del núcleo familiar y laboral que por ahí venía gente a organizar su quince y veían que, con los costos, no podían llegar. Entonces pensamos en hacer el evento para la gente que no puede, y por lo menos hay quince chicas por año que pueden festejar”, cerró el propietario de Quinta La Juliana.

Trabajo solidario

Entre los profesionales que decidieron donar su trabajo, estuvo Mirta Blanco, una estilista que desde las 8 de ayer, comenzó a desplegar sus habilidades para realizar los peinados deseados por las cumpleñaeras.

“Me encantó ayudar porque es una alternativa en esta en esta etapa que estamos atravesando que muchas veces mucha gente no puede. Como los propietarios de la quinta me invitaron, me sumé. Uno le brinda felicidad a las chicas que vienen emocionadas y a los papás. Hoy vi a un papá que lloraba demasiado, que se emocionaba muchísimo, una mamá también y a nosotros eso nos llena de satisfacción”, agregó.

Tanto la estilista como la peluquera María Kuriluk, quien también donó su servicio, realizaron más de cinco peinados cada una. “El lunes tuvimos una reunión con todas las quinceañeras y hoy fuimos llamando al azar desde temprano y fuimos maquillando y peinando a todas”.