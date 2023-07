Grimaldi gritó campeón en Perú

domingo 02 de julio de 2023 | 9:35hs.

El misionero Francesco “Chicho” Grimaldi (Tony Kart Argentina) se consagró campeón de la categoría Senior de la IRMC South América (Sudamericano Rotax), que se realizó en el Kartódromo La Chutana, ubicado a 60 kilómetros de Lima, Perú.

Grimaldi tuvo un Sudamericano perfecto. El viernes clasificó en la cuarta posición con un tiempo de 46.915 para la mejor vuelta al trazado de 1100 metros de extensión en el que corrió por primera vez.

En los Heat el posadeño, que es piloto oficial Tony Kart, fue segundo en las tres tandas y por los puntos sumados largó primero la Prefinal. En esa competencia se impuso de punta a punta y logró la mejor posición para la final.

En la gran final aprovechó al máximo el gran karting que le entregó el Zaffaroni Kart, impuso su ritmo y alcanzó la gloria al cruzar primero la meta, luego de 14 vueltas, cerrando un campeonato soñado para él. La revisión técnica posterior confirmó su victoria, cuando caía la noche del sábado.

Grimaldi, partía como candidato luego de su quinto puesto en Colombia 2022 y el subcampeonato en Buenos Aires en la temporada 2021. El posadeño que ama el karting supo absorber de la mejor manera la presión y tuvo una semana soñada en Perú, que lo consagró como el mejor de su categoría y además del trofeo se llevó como premio el ticket para participar de la Grand Finals Rotax 2023 a realizarse en diciembre en Bahrein.

Así, el nombre de Francesco “Chico” Grimaldi, quedará en la historia del deporte misionero ya que se transformó en el primer piloto de la tierra colorada en consagrarse campeón Sudamericano de la Rotax.

La selección Argentina, completó el 1-3 en la Senior con Grimaldi en lo más alto del podio y Valentino Spinella que se subió al último escalón del podio.

“Tuvimos una semana soñada, hicimos un campeonato de menos a más, nos adaptamos rápido a una pista que no conocíamos, trabajamos mucho con el equipo, que siempre me entregó un gran karting. Se me había escapado por poco en Colombia y ahora logramos algo que buscamos en los cinco Sudamericano, podemos decir que somos campeones sudamericanos”, explicó antes de viajar a Perú.

"Agradecido con la vida y con mi familia que siempre me apoyo, muchas veces volvimos con las manos vacía y ellos estuvieron a mi lado y este título es para ellos", finalizó feliz desde Perú.

Grimaldi estará llegando el lunes a Posadas, para celebrar en la tierra colorada el título de Campeón Sudamericano.