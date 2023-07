La autopsia reveló violencia extrema en el crimen de Bogado

sábado 01 de julio de 2023 | 6:05hs.

Gabriel Bogado (52), el hombre presuntamente asesinado por su hijo en Puerto Libertad que fue hallado envuelto en una frazada en el interior de un aljibe, murió a causa de lesiones por arma blanca, según el informe preliminar del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial.



Fuentes ligadas al caso señalaron a El Territorio que la operación reveló un crimen extremadamente violento, al punto que no se pudo determinar la lesión que causó el deceso. Bogado, se puntualizó, tenía lesiones cortantes en el tórax, abdomen y cuello.



Las autoridades del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo del juez Martín Brites, recibieron en horas de la tarde de ayer los primeros reportes y se ordenó que el cuerpo sea entregado a sus familiares para el correspondiente velatorio e inhumación.



Como viene informando este medio, la principal hipótesis del caso es que Bogado fue asesinado por su hijo Damián (28), quien se quitó la vida el domingo, mismo día que el hombre desapareció. De todas formas se siguen con las medidas de prueba de rigor para no descartar ninguna línea investigativa.



La denuncia por desaparición se realizó el martes y estuvo a cargo de la pareja de la víctima, aunque los familiares habían estado compartiendo en las redes sociales la búsqueda. Rápidamente se reconstruyó que su hijo había sido la última persona con quien lo habían visto con vida.



Ocurrió el fin de semana (no quedó claro si sábado o domingo), cuando ambos habían estado tomando en un bar sobre la ruta 19, entre Wanda y Libertad. Surgió un testimonio de que habían estado peleando en el lugar, pero además se sabe que la relación padre-hijo era muy conflictiva, con problemas de vieja data.



La familia de ambos declaró que le habían preguntado a Damián por el paradero de su padre y éste no supo decir dónde estaba. Incluso, expresó diferentes versiones sobre su paradero a los familiares, lo que hizo acrecentar las sospechas.



En este contexto, el elemento más fuerte en su contra para ellos fue su última decisión, su propia muerte. Bogado hijo fue hallado sin vida en la casa de una tía en la localidad de Puerto Esperanza. Pese a que fue asistido por un primo, no sobrevivió.



Fuentes del caso detallaron que el hecho ocurrió cerca de las 16.30 en el barrio San Blas. En el lugar se hicieron los trabajos de rigor y el médico policial confirmó la mecánica del suicidio como causa de muerte.



El expediente por ese caso confirmaba la secuencia, pero no se hallaban elementos que puedan evidenciar una disparador -algo común en este tipo de hechos-. Se reconstruyó sobre la historia de Damián, que había llegado desde Buenos Aires semanas antes, justo para el día del padre, y se había instalado en la chacra del paraje Mboy Joby.



El joven tenía antecedentes de consumo problemático de estupefacientes y en las últimas semanas había estado sin mucho rumbo en el pueblo.



Siguiendo con la cronología de los hechos, en el contexto de luto la búsqueda de Gabriel Bogado siguió. Se desplegaron varias comisiones de la Unidad Regional V, hasta que un vecino suyo manifestó el miércoles que en un aljibe de su terreno había hallado “un bulto raro”.



La investigación se concretó así en el lugar. Los efectivos de la Policía Científica hicieron tareas técnicas -como la toma de fotografías- tanto en el pozo como en la casa del fallecido, que queda a unos 800 metros. Luego personal de Bomberos Voluntarios concretó la extracción cerca de la medianoche.



El vecino que lo halló explicó que si bien el pozo está en su terreno, se encuentra más cerca de la casa de Bogado. Además explicó que desde la calle no se ve, por lo que es muy difícil que alguien que no conozca el lugar sepa su ubicación, lo que significó un elemento más contra Damián.



Bogado fue reconocido por otro de sus hijos. Estaba envuelto en una frazada y el médico policial determinó que presentaba “lesiones cortantes en el cervical derecho”. Ahora, se confirmó que su cuerpo sufrió sucesivos embates con un arma blanca.