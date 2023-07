Van a juicio dos imputados por el crimen de un joven en Santa Ana

sábado 01 de julio de 2023 | 6:03hs.

Los dos detenidos por el homicidio de un joven en la localidad de Santa Ana quedaron más cerca del juicio oral y público. Según pudo saber El Territorio en base a fuentes con acceso al expediente, la fiscalía interviniente solicitó la elevación a juicio luego de analizar que no había más elementos por incorporar a la instrucción.



La víctima por el hecho fue identificada como Fernando Sánchez (20), quien recibió al menos un disparo en septiembre del año pasado. Desde un primer momento el hecho fue enmarcado en un conflicto vecinal de vieja data, pero en este contexto las versiones de lo sucedido fueron diferentes.



De todas formas, para la fiscalía de Instrucción Seis de Posadas, a cargo del fiscal Rubén Casals, quedó probada la participación de los dos imputados del caso, Sergio Mareco (30) y Juan Insaurralde (60). El primero es el más complicado, ya que se lo señala por homicidio agravado por el arma de fuego, mientras el mayor está acusado de encubrimiento.

Los imputados fueron atrapados la misma noche del hecho.

De acuerdo a los datos consignados por voceros policiales en su momento consultados por este matutino, el hecho fue notificado a la comisaría local minutos después de las 4 de la madrugada del 18 de septiembre. Sánchez fue atacado mientras estaba en el patio de una vivienda del barrio Martín Chico.



Lo que se reconstruyó es que, agonizando, el joven llegó a caminar hasta su domicilio y se tiró en la cama. Desesperada, su madre alertó al Sistema de Emergencias 101, pero cuando una ambulancia con paramédicos arribó a la casa, se constató que Fernando ya no presentaba signos vitales.



La comisión policial que arribó al sitio pudo indagar sobre las circunstancias del hecho y rápidamente logró ubicar a los dos sospechosos. Desde el entorno de ambos, según las fuentes consultadas en su momento, apuntaron al fallecido como un joven que intentó ingresar con fines delictivos a la casa de uno de ellos.



En ese sentido, los voceros dijeron que tanto Sánchez como los presuntos agresores vivían en la misma manzana 63 del citado barrio, a pocos metros de distancia, lo que facilitó la ubicación de los protagonistas.



Diferentes versiones

Se relevaron entonces diferentes conflictos de vieja data entre ambos y además del posible móvil de robo, se trazaron diversas hipótesis como una presunta deuda que podría estar relacionada a la comercialización de drogas o una relación de la víctima con la hija de Isarrualde que no estaba aprobada por éste.



De todas formas, la instrucción se centró en confirmar la secuencia del homicidio.



Los efectivos policiales lograron incautar en la casa del mayor de los detenidos un rifle calibre 22 que estaba escondido y que presumiblemente fue utilizado en el hecho, además de prendas manchadas con sangre. Además, a los dos les dio positivo la prueba de parafina, aunque se cree que uno de ellos disparó y el otro sólo manipuló el arma.



La defensa argumentó que se trató de un hecho de legítima defensa, pero la Justicia considera que no hay elementos en el expediente que acrediten que la víctima los atacó. En este sentido, se hizo hincapié en que si se defendieron de algo no había necesidad de esconder el arma.



La víctima era conocida como ‘Tuerto’ debido a que perdió un ojo en un accidente doméstico cuando era pequeño. Además tenía un hijo de un año.



En su momento los vecinos del barrio dijeron que no había ingresado a robar, sino que estaba bebiendo con amigos en plena vía pública. Llamativamente fueron coincidentes las voces que señalaron que el joven solía gritar sus sapucays en altas horas de la noche y eso le generó muchos conflictos en el barrio.



En su momento, quien salió a hablar fue Sandro Sánchez (27), hermano de la víctima. “No quiero que sigan ensuciando la memoria de mi hermano, es verdad que él tenía muchas entradas en la Policía, pero por buscapleito. Con total seguridad digo que él no intentó robar en la casa de quienes lo mataron”, había sostenido, además de puntualizar que Fernando simplemente estaba tomando vino y escuchando música.



“Cada tanto pegaba un sapucay. Sé que a muchos les molestaba y esos vecinos ya lo habían amenazado a él y a mi hermano más chico, que trabaja en Corrientes. Es más, hace uno o dos sábados mi hermano menor había venido de Corrientes y fueron al boliche, cuando volvieron, los vecinos los agredieron con piedras. No les hicieron nada porque ellos corrieron. Esta vez cumplieron la amenaza, pero con mi hermano Fernando”, había ampliado.



En el mismo sentido se había expresado su cuñada, Gisela López: “Están mintiendo cuando dicen que él quiso robar la casa del vecino, eso es mentira. Nosotros estábamos ahí, le pedíamos que vaya a dormir, pero estaba con los sapucays que le caracterizaban y en eso se escuchan los tiros”.



Y había agregado: “No debe quedar de lado que ellos ya los habían amenazado de muerte a mis cuñados, pero no sabíamos que tenían un arma. Esto es increíble, sé que él estaba molesto cuando tomaba, pero que lleguen a eso no se puede creer”.