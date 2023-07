La moda misionera ya camina

viernes 30 de junio de 2023 | 23:00hs.

Colores estridentes, combinaciones de vanguardia, accesorios extravagantes, todo el glamour fue sacado a la luz esta tarde en las inmediaciones del edificio de Silicon Misiones, por acceso oeste. Una larga fila de personas que vestía acorde a una fiesta de la moda se desplegaba desde pasadas las 16 para conseguir un buen lugar en el esperado desfile de cierre de la llamada MiDi Fashion Week 2023.

Con el concepto de Fashion Verse, esta segunda edición, más masiva y con tono quizás hasta popular -ya que los espectadores estaban casi todos en un mismo plano frente al gran y lejano escenario- se buscó integrar a la tecnología y el diseño, teniendo en cuenta también la responsabilidad ambiental ya incorporada en muchos de los diseñadores que se dedican a la moda circular.

Además de diseñadores, fotógrafos, estilistas, modelos, productores de moda, DJ, diversidad de artistas, técnicos, son parte del engranaje de este mercado emergente que busca convertirse en una industria en la provincia. De esta manera, desde el Midi hubo algunos talleres previos para poder darle mejor forma al evento central que fue el desfile de ayer, pero que en realidad significó un trabajo en distitas aristas durante toda la semana, respondiendo un poco al nombre de ‘Semana de la moda’. En la previa, por ejemplo, se dictó un curso intensivo de pasarela con Yohana Rosa, modelo internacional, dando cuenta de que este aprendizaje de caminata en pasarela recién comienza.

Con una larga previa, algunos aprovecharon para observar de cerca la Muestra del Diseño Emergente ADN FashionVerse, que se gestó en conjunto con el Centro de Arte del Parque del Conocimiento y se definió como una composición modular vanguardista inspirada en la misma estética de la jornada.

Los expositores que formaron parte, como José Oporto, y su marca Oporto, fueron seleccionados en convocatoria, tal como los diseñadores que protagonizaron el desfile principal.

‘‘El potencial que tenemos acá creo que es increíble, se va a ver hoy en pasarela. La verdad que los diseñadores de acá son muy buenos, tenemos mucho potencial y ojalá alguno de nosotros algún día podamos representar a nuestra provincia en lo más alto’’, comenzó deslizando el joven José que si bien se formó profesionalmente en diseño de indumentaria, desde chico palpó todo lo que tiene que ver con el mundo de la moda y la costura de la mano de su mamá, quien hoy es la costurera de confianza para sus más arriesgados diseños.Un estilo pulcro, total black con un twist elegante y fino: camisa con lazo en el cuello y un pantalón con perfectos detalles de brillos fue el outfit creado por José para presentarse como uno de los invitados del desfile y marcar que tiene todo para ser uno de los próximos referentes de estos incipientes desfiles.

En la misma línea, Zaira Tolosa -llegada de Colombia a Misiones debido a que su familia se dedica a la industria del tabaco- decidió emprender con Zahira, una marca que define como urbana y extravagante con chaquetas intervenidas tan exclusivas que, asegura, no hay una igual a otra.

También entre los 500 invitados que gozaban de un lugar con sillas frente al escenario devenido en pasarela, Lorena Omiñuka, llegó desde Jardín América, para acompañar a sus colegas diseñadores en este naciente proyecto. “Para mí, el diseño también es como una forma de arte’’, sentenció al tiempo que celebró que desde el Estado se generen este tipo de propuestas que envalentonen el sector y a quienes se animan a experimentar en el mundo de la moda. ‘‘Está buenísimo que crezcan estos eventos porque quizás antes no había espacios así, especialmente para la gente del interior. Entonces me parece que de a poquito se le da la oportunidad y va creciendo el mercado y también las personas’’, marcó.

Finalmente, con una trayectoria en estilismo y diseño que la define sola, Victoria Pupo, en tanto, se mostró muy emocionada por la concreción de esta apuesta y señaló que es muy movilizador para la industria misionera.

A pesar de que muchos definieron su presentación en el anterior desfile de Fashion Week, como una de las mejores, este año Pupo no pudo ser parte del programa por cuestiones laborales pero afirmó que hará todo lo posible para decir presente nuevamente en pasarela en la próxima fecha. Así, subrayó que tranquilamente se podrían hacer dos eventos al año, a tono con el inicio de cada temporada. ‘‘Tenemos muchísimo arte, muchísima creación y el sector necesitaba este apoyo. La moda no tiene límites, entonces a partir de acá se puede ir para cualquier lugar, y darle este espacio en Misiones es increíble’’, resumió al alegar que cada diseñador misionero tiene una impronta tan particular como global.

De la mano de Tato Piatti, que acorde a la consigna mezcló de la mejor manera el multiverso novedoso con pizcas de tradición inmortal como Psycho killer por ejemplo, el desfile fue un fulgor que comenzó a las 19 -ya con la luna como protagonista- y duró poco más de media hora.

Los tejidos de Hadry Couture, las líneas simples y recortes de Terina Moda, la imponente elegancia de la seda de Imbal, el toque urbano de Moii, la conciencia de Maksha e Imix, fueron algunas de las muestras que pasaron rápidamente por la pasarela.

Entendiendo que todo diamante debe ser bien pulido, el público celebró con efusividad la cita glam que tanto demandaba la moda misionera con ansias de poder apreciar mejor y más de cerca todo el estilismo que hace a este arte.