El soñado viaje a Bariloche convertido en pesadilla para alumnos obereños

viernes 30 de junio de 2023 | 11:27hs.

“El Peor Viaje de su Vida”, así comienza el relato de la madre de una estudiante del Instituto Privado Carlos Linneo de Oberá que detalló las peripecias que padecieron la joven y sus compañeros en el viaje de egresados a Bariloche a cargo de la empresa Travel Rock. “Todo lo que prometen nada cumplen. Chicos enfermos les dan a todos paracetamol. Las médicas supuestamente 24hs de hotel nunca están”, escribió Vanesa López en su perfil de Facebook.

Incluso, mencionó que a un chico le propinaron una patada en la mano y durante cuatro horas la única asistencia fue vendarlo, mientras lloraba. Finalmente lo llevaron al hospital y tenía dos dedos fracturados. También una chica sufrió una lesión en la cabeza y no habría recibido la atención adecuada.

López también reclamó que “compraron excursiones y no les llevan. No les devuelven la plata. No responden mensajes, se tiran la pelota”.

Afirmó que el hotel no tiene agua caliente, que apagan la calefacción y hasta les niegan el agua del dispenser. También cuestionó la calidad de la comida y que adelantaron el viaje a temporada baja.

“Mil cosas para poner, porque un viaje que debería ser un sueño terminó siendo una pesadilla. Travel Rock y sus vendedores son los vende humo más grandes. ESTAFADORES!!! JUEGAN con la ilusiones de los chicos”, remarcó.

En la misma excursión viajaron alumnos de la Epet N° 3 y de la Escuela Normal N° 4.

El contingente regresó a Oberá ayer a media tarde y a los reclamos señalados se agregó que no les dieron el almuerzo.

En tanto, varios padres anticiparon que harán una demanda en conjunto por incumplimiento del contrato.