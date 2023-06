viernes 30 de junio de 2023 | 6:01hs.

Cualquier fanático del Turismo Carretera (TC) sueña con vivir en un autódromo. Desde ayer los hinchas misioneros están cumpliendo ese sueño por 16° vez.

Guitarra en mano, la familia Casco se instaló en la zona del portón 2. Foto: NG

Las palabras de Antonio Núñez (70) y Yolanda Acosta (68) demuestran el amor que tiene el público misionero por el TC. La pareja lleva 42 junto y desde hace 7 años vienen a ver el TC en carpa. “Yo siempre lo veía por la TV y un año dije no me quiero morir sin ver una carrera en vivo. Y ahí le dije vamos al autódromo y de ahí no faltamos a ninguna carrera. Y vinimos con la carpa, hicimos el campamento y nos hicimos amigos de todos, nos ayudan siempre. Esto es hermoso, no tiene comparación”, confesó Antonio. “Hace 42 años que estamos junto y compartimos lo mismo los dos somos felices acá”, agregó Yolanda.

Historias de los campamentos

Ni bien se habilitaron los portones principales, el publico no paro de ingresar. Lo de ayer hizo recordar a los primeros TC y según los datos que maneja el Automóvil Club Misiones más de 2500 personas pasaron la primera noche esperando el inicio de la actividad que será recién el sábado.

La Banda del TC tiene 84 integrantes y celebrará el fin de semana su sexto aniversario. Fotos: Natalia Guerrero

Ayer los primeros equipos se instalaron en los boxes de Posadas.Hoy se prevé que se completen los boxes con los 94 autos que estarán en la 8ª fecha.

Luego de las primeras horas frenéticas donde la búsqueda de lugares fue incesante, la gente se tranquilizó y empezó a vivir el ritual o la experiencia de estar en el TC.

La Banda del TC se formó hace 6 años en el Autódromo de Posadas con amigos de todo Misiones, Chaco, San Juan, San Luis, Córdoba y desde ahí los 80 integrantes hicieron un juramente de no faltar a ninguna carrera del TC en Posadas.

“Los gustos hay que dárselos en vida”, contaron Antonio y Yolanda. Foto: NG

“Somos 84, antes íbamos a la Isla pero nos quedó chica y ahora estamos de este lado. Vamos a todos lados a ver el TC, hoy cociné un guiso, mañana salen las empanadas que a todos les gusta”, contó Mirian Piris, de Charata, Chaco, quien se encarga de la comida los jueves y viernes. “El finde cocinan ellos y yo miro la carrera”, dijo entre risas la chaqueña.

Frente a ellos el posadeño César Casco disfruta del sol junto a sus hijos Tomás, de 16 años, que toca la guitarra, y Jazmín de 7. “Somos fierreros y esta es nuestra fiesta mayor. Nos gustan todos los deportes pero las carreras son una pasión. Esperamos todo el año para vivir este folclore”, contó Tomás.

Llegaron desde Jardín América y ayer ya estrenaron la parrilla. Foto: NG

Desde hace 15 años, en cada TC la banda de Jardín América llega para alentar a sus ídolos de Ford y Chevrolet. “El que pierde paga el asado, eso es ley y nadie se enoja. Estamos todos juntos disfrutando esto que tanto nos gusta”, comentó Juan Pablo Benítez.

Eduardo Figueredo y su esposa Gladys llegaron desde Puerto Rico y se instalaron para esperar a sus hijos y nietos. “Es un fin de semana para compartir con toda la familia. El TC es una pasión y vinimos a todas las ediciones, menos cuando fue la pandemia”.