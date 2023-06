Los fanáticos del TC ya empezaron su peculiar ritual

jueves 29 de junio de 2023 | 6:08hs.

Desde hace varios días los fanáticos viven la fiebre por el Turismo Carretera (TC). El martes a la siesta llegó el primer grupo y de ahí no cesó de llegar gente para hacer la fila para poder ir a la Isla en la zona del carrusel y poder ver la 8° fecha de la máxima categoría nacional.

Los integrantes de ‘La barra de la Isla, tu mujer me ama’, un grupo de amigos y familias de Posadas, que siempre están presentes en cada una de las fechas del Zonal Misionero y que no se pierden ninguna categoría nacional que viene a Misiones, fueron los primeros en llegar el martes a las 14.

“La barra de la isla se formó hace 16 años, desde que volvió el TC a Posadas, somos aproximadamente un grupo de 60 personas que nos une la misma pasión: disfrutar de los fierros y pasar un hermoso fin de semana en familia. Dentro del grupo somos hinchas de todas las marcas pero vamos todos con el único objetivo de compartir la pasión por el automovilismo y por el TC. Es tan grande que desde el martes ya estamos haciendo la fila palpitando el TC”, contó Héctor uno de los integrantes.

Sobre la avenida Fangio la fila sigue creciendo con el paso de las horas y ni la lluvia, ni el frio la frena.

Adrián Sánchez es de Posadas y es hincha de Chevrolet. Llegó el martes a la tarde en su Chevrolet 400 y va a ver la carrera junto a su hija Uma de 11 años.

“Ella es más fanática que yo. Tenemos dos pasiones, el TC y los encuentros de autos antiguos”, contó Adrián mostrando su tatuaje con el logo del chivo.

Desde El Bolsón, Rio Negro llegó Juan Carlos Techera que fue recibido por los hermanos Baziuta, que llegaron el martes por la noche y se instalaron con su carpa en la parada de colectivo. “Es un pasión hace 14 años venimos, heredamos la pasión de mi padre”, dijo Jonatan, hincha de Chevrolet.

Desde Eldorado llegó ayer al mediodía Jorge Godoy junto a su esposa para guardar el lugar. “Somos un grupo de 15 personas que venimos desde Eldorado, siempre venimos. Esperemos que algún día nos toque en Eldorado”.

El jubilado Juan Carlos Chaparro (75 años) llegó hace 20 días desde Mar del Plata. Vio el Turismo Nacional, luego se fue a recorrer las Cataratas y hace unos días se instaló en Costa Sur con su camioneta en la que tiene todo el confort para pasar los días. Ayer a la mañana al escuchar la noticia que ya había cola en el autódromo se instaló junto a su amigo Jorge Alesiani que llegó desde Bahía Blanca: “Empecé a ir al TC hace 58 años y ahora lo sigo a todos lados. No conocía Misiones y la verdad es que tienen una provincia hermosa”, dijo este fanático de Ford y de la pesca. “Después de la carrera me voy a quedar a pescar, no sé si vuelvo a mi casa”, contó entre risas.

Desde Resistencia, Chaco, llegó ayer al mediodía la familia Cabrera. “Venimos todos los años y vamos a todas las carreras, pero el TC tiene esa magia que no se puede explicar. Es una experiencia única”, comentaron.

Se terminaron las anticipadas

Desde el ACM explicaron que se vendieron todas las entradas anticipadas y desde hoy los tickets para ver la octava fecha del TC en Posadas cuestan 8.000 pesos la general y 18 mil pesos para ir a boxes.

Según indicó el presidente del Automóvil Club Misiones (ACM) Javier Esquivel, “ya se vendió el 80 por ciento de las entradas para ir a boxes, que eran las anticipadas y todas la generales anticipadas. Desde hoy -por ayer- ya rige otro precio”.

El público puede adquirir sus entradas de manera online en automovilismomisionero.com.ar o de manera física en distintos puntos de venta en toda la provincia.

Hoy, a las 9, el (ACM), habilitará los tres accesos que tiene el autódromo Rosamonte de Posadas para que cada uno arme su campamento.

Además, hoy desde las 11 podrán ingresar los equipos del TC (hay 51 pilotos anotados), TC Pista (tendrá 33 participantes) y los autos de la Liga Speedagro para ubicarse en los boxes.

Los posadeños recibieron con un mate a Juan Carlos Techera, que llegó desde El Bolsón. Fotos: Natalia Guerrero

Desde Chaco llegó la familia Cabrera para ver el TC en Posadas. Foto: NG

Adrián Sánchez, fanático de Chevrolet, esperando para poder entrar. Foto: NG

Bundziak pasó a saludar a los hinchas que llegaron desde Mar del Plata.

Jorge Godoy y su señora llegaron ayer desde Eldorado. Fotos: N. Guerrero

Los integrantes de la ‘Barra de la Isla’ fueron los primeros en llegar el martes.