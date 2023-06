Intentó vender una netbook y lo estafaron por 2 millones de pesos

martes 27 de junio de 2023 | 6:07hs.

Más allá de las recomendaciones y alertas, algunas personas siguen cayendo en una modalidad de estafa que ya se cobró innumerables víctimas: alguien ofrece algo para la venta y un supuesto comprador argumenta que se equivocó y depositó más plata de lo acordado, lo que no es otra cosa que un engaño para vaciar cuentas y aprovechar datos bancarios.

Esto le sucedió en los últimos días a un obereño que ofreció una netbook para la venta en la página de Facebook “Marketplace”.

Por 30 mil pesos que pidió por la computadora, lo terminaron estafando en casi 2 millones de pesos. En realidad, los damnificados fueron dos, Mario Oscar S. (37) y su esposa María del Valle B. (38).

Según cita la denuncia ante la Seccional Tercera, el hombre puso a la venta una netbook HP y entabló comunicación con un supuesto “Federico”, quien acordó transferirle 30 mil pesos.

Pero al otro día, el implicado se contactó para decirle que por error le transfirió 800 mil pesos y pidió que le devuelva la plata. Además solicitó datos personales para generar un link, a lo que el denunciante accedió.

Más tarde constató transferencias desde su cuenta por 300 mil pesos al CBU de “Maico Jonathan Pérez” y 340 mil al CBU a nombre de “Roberto Castellano”.

Los delincuentes enviaron un falso PDF con membrete del banco Macro.

Luego se comunicó otra persona diciendo ser empleado del Banco Macro que solicitó datos para generar otra cuenta y transferir el dinero faltante para completar los 800 mil.

En este punto, el damnificado facilitó los datos de su señora, para enseguida notar que de dicha cuenta tomaron un préstamo de 870 mil pesos y transfirieron 1.050 dólares a la cuenta de “Rubén Hipólito Jerez”. Así, en pocos minutos, él o los estafadores se hicieron de casi 2 millones de pesos.

Tácticas de engaño

En el caso de la estafa al matrimonio obereño se dio intervención a la Dirección Cibercrimen de la Policía de Misiones, cuyos peritos se hallan en búsqueda de datos que permitan identificar al o autores del hecho.

Por otra parte, el pasado 2 de mayo un profesor obereño también fue víctima de inescrupulosos que quisieron estafarlo con la misma modalidad del cuento del “depósito de más por error”, aunque en este caso el engaño no prosperó porque el vendedor estaba alerta a este tipo de maniobras delictivas.

En diálogo con El Territorio, M. V. reconoció que el delincuente fue muy convincente, al menos en la primera parte de su plan, cuando se mostró interesado en adquirir un lector de libros digital que puso a la venta por la página de Facebook “Marketplace”.

En ese punto vale mencionar que se trata del mismo sitio por el cual contactaron y estafaron a la pareja cuyo caso abrió esta crónica.

Volviendo al episodio que vivió el profesor, su testimonio sirve para alertar a posibles víctimas, ya que detalló una serie de cuestiones y tácticas que favorecen el engaño, como ser la recepción de un PDF trucho con el logo y formato del Banco Macro.

“La verdad que el estafador me hizo un trabajo súper fino. Publiqué la venta de un lector de libros por 60 mil pesos y el tipo me escribió y mandó audios. Tenía un perfil que decía ‘medicina y familia’ y tenía acento porteño. Me dijo que estaba viajando y quería ver cómo funcionaba el aparatito, porque quería llegar y retirar”, precisó.

El supuesto comprador se mostró muy interesado, al punto que solicitó el CBU para efectuar el depósito de 30 mil pesos, es decir la mitad del precio solicitado.

En alerta constante

En este punto -es decir para efectuar el supuesto pago-, apareció la figura de una tercera personas, la presunta esposa del comprador.

“Me dijo que la mujer me iba a depositar 30 mil por CBU, si me podía fijar si entraba la plata. Me pareció raro que deposite sin ver el producto, pero lo hizo para ganarse mi confianza. Me mandó un PDF y al abrir me di cuenta de que era una estafa porque decía que me depositó 300 mil pesos, y yo por suerte estaba al tanto de este tipo de maniobras”, indicó.

Lo que siguió también fue de manual: el estafador le mandó un audio donde supuestamente se lo escuchaba llorando y le rogaba que le devuelva la plata, ante lo cual el profesor le dijo que no tenía inconvenientes, pero que lo esperaba en la comisaría. Con eso alcanzó para que el otro lo bloqueara y no molestara más.

En tanto, el obereño subrayó la importancia de estar atentos a este tipo de delitos, porque “los sinvergüenzas son muy convincentes y saben cómo hacer entrar a las personas en su juego. Algo obvio es mirar el homebanking, no dejarse guiar por comprobantes de transferencias truchas”, indicó.

En tal sentido y atento a los casos registrados bajo la misma modalidad delictiva en el ámbito local, la Dirección Cibercrimen de la Policía de Misiones y la Unidad Regional II de Oberá organizan una capacitación sobre Delitos Informáticos y Recolección de Evidencia Digital, destinado a las fuerzas de seguridad.

La actividad se realizará hoy, desde las 8, en el auditorio de la Facultad de Ingeniería de Oberá. En una segunda instancia habrá un seminario para el público en general, cuya fecha se dará a conocer previamente.



En cifras

$1.050

El obereño damnificado precisó en su denuncia que de la cuenta de su pareja los delincuentes transfirieron 1.050 dólares a la cuenta de un tal Rubén Jerez.

$30.000

Era el valor que ofreció el denunciante en la página de Facebook Marketplace por la venta de una netbook y que derivó en la estafa millonaria.